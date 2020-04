Juan Carlos Soto

(Aporte Wilder Pari)

Arequipa

El alcalde de Arequipa preside un comité de apoyo para enfrentar la pandemia. La entrevista se realiza por teléfono para evitar el contacto social. En la charla predomina el tema de la falta de liderazgo de las autoridades regionales sobre la crisis sanitaria. Según él, como alcalde carece de competencias en salud.

¿Está de acuerdo con las medidas nacionales para enfrentar el covid-19?

Estoy de acuerdo con las medidas de supresión (aislamiento social) donde prefieres la vida sobre la economía. Para que funcione, se requiere dos elementos básicos, un sistema de salud eficiente y que la gente cumpla con las medidas restricción. En Perú tenemos hospitales de estructura vetusta. Aparte, ciudadanos que no cumplen el distanciamiento social. Esto genera que el gran costo y sacrificio que hace el Estado peruano probablemente no dé las medidas esperadas.

¿Hay una enorme irresponsabilidad ciudadana y esas medidas no van a dar resultado?

Las medidas están dando resultados, pero no los óptimos. Si tuviéramos ciudadanos que cumplieran con el distanciamiento social, el número de infectados sería menor. Si tuviéramos un mejor sistema de salud pública, el porcentaje de letalidad también sería menor. Esta estrategia de supresión también genera un riesgo, golpea la economía.

¿Cómo cambiar esta conducta social de rebeldía?

En democracia restringir libertades es complicado. Hay generaciones de ciudadanos que crecieron en democracia e inconscientemente se reconocen como ciudadanos libres. Aparte, creo que hay un nivel de ciudadanos que no internalizaron la gravedad de la pandemia, lo ven como algo lejano. Nos puede pasar lo de Italia o España.

Cuando vino la doctora Pilar Mazzetti, reconoció que estamos hasta el perno, es nuestra realidad. Ahora, ¿qué hacemos para unir esfuerzos para contener la pandemia? Es un trabajo complicado.

¿Y no cree que haya faltado liderazgo de las autoridades de Arequipa?

En su momento, las autoridades competentes harán una autocrítica. Lo que tenemos que hacer todos es cómo contribuimos a contener el nivel de contagio del covid-19. A la doctora Pilar Mazzetti le pedimos más pruebas moleculares. Segundo, propusimos un hospital de contingencia. Solicitamos la presencia del ministro de Salud y del presidente hace más de siete días.

Pero el primer caso de covid-19 llegó el 7 de marzo, ¿no cree que se ha perdido mucho tiempo?

Se ha perdido tiempo, ahora existe un comando el cual no integramos porque las municipalidades no tenemos competencia en salud.

Entiendo que es imposible determinar un responsable, pero se advierte que existe una falta de liderazgo en Arequipa. Nos ha pasado con Tía María y ahora la pandemia. La gente siente que no hay autoridades en Arequipa. ¿Le cae eso a Ud.?

Yo tengo liderazgo desde que estuve en el colegio. No tengo problemas de liderazgo, pero no tengo injerencia en salud.

Quizá este comité que ha formado pudo haberse constituido mucho más antes.

Es un comité de apoyo, no pretende asumir funciones que corresponden al gobierno regional o al comando covid-19.

El tema del aislamiento social es fundamental. ¿Se han planteado medidas concretas para que la gente no salga a la calle?

Un aislamiento con restricción de libertades afecta la economía y a los grupos sociales más vulnerables. Un distanciamiento social con medidas tan drásticas como las dictadas en el Perú no puede ser permanente, se tiene que acompañar con medidas de corte asistencial. En el Perú se han dado varias y solicitamos muchas de ellas (…). Pero si la gente no tiene ese apoyo del Estado, pedir que el aislamiento social sea eficiente es bien complicado, porque la gente va a tener que salir al mercado a buscar ingresos.

Pero eso va a propender al contagio.

Por la desesperación nadie va a permitir que su familia tenga necesidades.

¿Siente que en este control social están fallando algunos detalles? Existen aglomeraciones en los mercados, en los bancos, se siente q ue no hay muchos policías ni militares.

No vamos a tener un policía por cada ciudadano, eso tiene que ver con un autocontrol. Se supo que hay 19 policías contaminados que patrullaron en el Avelino Cáceres. Una persona que sea responsable no iría a comprar ahí. Tenemos dos plataformas grandes en Arequipa (Avelino Cáceres y Río Seco), que abastecen a buena parte de la ciudad, también a las bodegas. Cerrar estas plataformas no sería del todo eficiente, porque pondría en cuestión el abastecimiento de toda la ciudad.

Hasta estas medidas han sido criticadas. Cuando se dispuso el aislamiento total el jueves y viernes, en los días previos los mercados se llenaron. Ahora estas plataformas funcionarán dos días para el público en general. ¿No cree que se muestre el mismo fenómeno, con dos días repletos de gente?

Vamos a poner a prueba ello. Esas medidas tienen que ser complementadas con los mercados itinerantes. Lo que estamos haciendo con Minagri y Agrorural son mercados itinerantes, para que los ciudadanos no tengan que hacer un gran desplazamiento. Hoy día los ciudadanos de Arequipa tienen que valorar su integridad y su salud y su vida.❖