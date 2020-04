Madre de Dios: Sujeto podría perder su libertad si sigue incumpliendo con pensión de alimentos

La irresponsabilidad de Percy David Camones Huamán, padre de familia que incumplió con pasar la pensión de alimentos a favor de su menor hija, casi le cuesta la libertad. El hombre que durante varios meses no depositó el dinero comprometido, dio como consecuencia que el Poder Judicial de Madre de Dios lo sentencie a 11 meses de prisión suspendida.

En la audiencia que se desarrolló en el Juzgado Mixto de Emergencia de Tambopata, Camones Huamán se acogió a la conclusión anticipada y aceptó cumplir estrictamente con el pago de pensión de alimentos según el cronograma que se estableció.

PUEDES VER: Detienen a mujer por no pagar la pensión de sus hijos

Según se informó, el sujeto adeuda un total de 1 456 soles y a este monto se incrementa los 200 soles por reparación civil.

Aunque la sentencia que se dictó por el delito de omisión a la asistencia familiar no lo envía a la cárcel, podría variar si no respeta las reglas de conducta y sobre todo si incumple con los pagos por pensión de alimentos. El sentenciado cuenta con once meses de prueba para demostrar su responsabilidad como padre de familia.