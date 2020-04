Lambayeque: Rechazan actitud de alcalde de Pimentel ante inhumación

El Comando de Operaciones Regional COVID-19 de Lambayeque emitió un comunicado en el que rechaza el accionar del alcalde de Pimentel, César Roberto Jacinto Purizaca, al considerar que ha atentado contra el principio de autoridad al oponerse junto a pobladores del lugar al entierro de una persona fallecida por coronavirus.

A través de un comunicado oficial, el Comando COVID-19 informó que el burgomaestre pimenteleño se presentó al sector San Lorenzo, lugar en que se realizó la inhumación, junto a 200 pobladores, aproximadamente; a quienes -según versión del Ejército- había movilizado en un ómnibus, incitando a la población para que mediante actos violentos se opongan a la labor de inhumación (entierro).

El comunicado indica además que tanto el alcalde como los moradores habrían incurrido en la presunta comisión de los delitos de violación de medidas sanitarias, contra la paz pública en su modalidad de disturbios y resistencia o desobediencia a la autoridad. Actos, que según considera en su comunicado el Comando COVID-19 deben ser investigados por el Ministerio Público.

En este sentido, el Comando COVID-19 ha expresado su rechazo al accionar del alcalde, pues indica que se atentó contra el principio de autoridad, siendo agredido personal de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, quienes resultaron con lesiones físicas. Además, se precisa que la autoridad municipal ha expuesto a los pobladores a un contagio masivo.

La Municipalidad de Pimentel también emitió un comunicado en el que refiere que el sector San Lorenzo, usado para el entierro de cadáveres COVID-19 es una zona residencial de densidad media, para viviendas unifamiliares, multifamiliares, taller, comercio, etc y no es compatible para la construcción de un cementerio, pero sobre todo, la postura de los pimenteleños es que no se realice el entierro de personas fallecidas por COVID-19 en este lugar, al considerar que podría ser un foco de contaminación.

No obstante, esto último ha sido desmentido por especialistas y el mismo comando, ya que la inhumación, siguiendo el protocolo, es válida para casos de muertes por coronavirus.

Diálogo continúa

A pesar de la situación vivida la noche del sábado, el Comando COVID-19 en la región Lambayeque continúa dialogando con las autoridades municipales de los distritos en los que se viene enterrando a las personas fallecidas por coronavirus con la finalidad de evitar enfrentamientos, ya que todos los protocolos se vienen cumpliendo de manera estricta.