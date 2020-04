Cusco transita a la peligrosa fase del contagio comunitario del coronavirus

José Víctor Salcedo

Cusco

Cusco registra 62 contagiados y tres pacientes no críticos hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM) del Hospital Regional. Con estas cifras empezó el tránsito a la fase de contagio comunitario. Es decir, cuando los portadores del virus no solo son foráneos, sino nativos.

“Estamos en transición a fase 3, de transmisión comunitaria de la pandemia”, confirmó la Dirección Regional de Salud (Diresa). Pero el infectólogo Manuel Montoya consideró que Cusco ya está en fase tres hace varios días. “Hay contagio comunitario y hay un subregistro de casos, por lo que la cantidad de infectados es mucho mayor a lo reportado”, observó.

PUEDES VER: Familia viaja a pie desde Arequipa a Cusco por falta de dinero durante estado de emergencia

La falencia es que sólo se han aplicado hasta ayer 741 pruebas entre moleculares y rápidas para una región de 1 millón 300 mil habitantes. Desde que llegó el virus de Wuhan (China), hubo fallas y aciertos de las autoridades cusqueñas para contener su avance.

Algunas falencias

Hace un mes, el 14 de marzo, se confirmó el primer caso de coronavirus en Cusco. Dos semanas antes, el gobernador Jean Paul Benavente rechazó el cierre de fronteras, medida dispuesta por el gobierno. Declarada la cuarentena, Benavente la respaldó y empujó acciones para mejorar las condiciones de hospitales.

Sin embargo, las cosas empezaron con deficiencias. El fiscal de Prevención del Delito, Eduardo Poblete, puso en evidencia la inaplicación de los protocolos de control en el aeropuerto Alejandro Velasco Astete y el terminal terrestre. Un día, Poblete llegó al terminal aéreo y no halló a personal médico en la sala de desembarque, pese a que según los primeros resultados, casi el 90% de infectados eran turistas.

Así murieron un mexicano, un chino y un irlandés. El asiático, sin embargo, falleció en su hotel sin asistencia médica. No figuraba en el registro de casos sospechosos de la Diresa. El infectólogo Manuel Montoya sostiene que eso se debió a que no hubo un adecuado manejo de los protocolos. No se formó cercos epidemiológicos para identificar a los contagiados y menos a sus contactos.

Una medida acertada, aunque para algunos tardía, fue la evacuación masiva de turistas extranjeros. Más de siete mil turistas dejaron el Cusco en vuelos humanitarios coordinados con embajadas y consulados. También se consiguió vuelos para socorrer a cusqueños que estaban abandonados en Lima.

En el ínterin se habilitó el Laboratorio de Referencia para analizar pruebas en Cusco. Aunque hay un déficit de muestras.

PUEDES VER: Desinfectan comisarías en Cusco para evitar propagación del coronavirus

Visita a hospitales

El fiscal Eduardo Poblete también hizo operativos a hospitales, haciendo pasar a su asistente como posible contagiada de COVID-19. Quería verificar si el personal estaba capacitado para aplicar los protocolos de atención y aislamiento. En el hospital Contingencia hubo desconcierto y miedo. El personal dijo que la joven debía ser referida al Regional. No recibió atención. Solo en el hospital Adolfo Guevara Velasco de EsSalud hubo una reacción rápida. En menos de cinco minutos la “paciente” estaba aislada y siendo atendida por un equipo de profesionales.

Diez días después de confirmarse el primer caso, ocurrió la primera desgracia. Un mexicano de 76 años murió a causa del coronavirus en UCI del hospital Contingencia-Antonio Lorena del Cusco. El virus lo mató porque también tenía problemas cardíacos, hipertensión y diabetes.

Hasta entonces había fricciones internas en los hospitales Contingencia y Regional, donde se resistían a atender a los pacientes. No había un área de aislamiento adecuado ni Equipos de Protección Personal (EPP) para médicos y enfermeras. “Las autoridades no se han asesorado con especialistas y eso ha provocado esos problemas”, refiere Montoya.

El director regional de Salud, Darío Navarro, y el gobernador Benavente implementaron áreas de aislamiento de ambos nosocomios. En el Regional se atienden casos no críticos, pero que necesitan hospitalización, y en el Contingencia pacientes críticos que requieren ventilador mecánico. La cantidad de contagiados sube a un ritmo de 4 nuevos casos diarios. ¿Hay un subregistro de casos? ¿Estamos listos para enfrentar la fase de contagio comunitario? Difícil saberlo.

Lo que hay en Cuidados Intensivos

El miércoles pasado entró en funcionamiento en toda su capacidad UCI para pacientes críticos con covid-19 en el Contingencia. Tiene capacidad para atender en simultáneo a 10 pacientes que requieran respirador mecánico. Posee 10 ventiladores mecánicos, 10 monitores, coche de paro, rayos X, ecografía y laboratorio. El equipo médico está conformado por 60 médicos intensivistas, enfermeras, técnicos de enfermería y otros.

Una segunda medida fue la adecuación del centro de salud de Acamana, en el distrito de San Jerónimo, para instalar 20 camas de Unidad de Cuidados Intermedios (UCIM) y 10 de UCI para casos de covid-19. Está listo para recibir pacientes.