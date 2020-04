El hermano de un joven con síntomas de coronavirus debe más de 80 000 soles en una clínica privada debido a que no obtuvo respuesta oportuna del Ministerio de Salud. Según comentó César Espinoza Sernaque, pese a que personal del Minsa le hizo la prueba del hisopado, aún no obtiene los resultados.

El hecho ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando dos de sus cinco hermanos empezaron con los primeros síntomas. Tras varios días con analgésicos y en cuarentena, uno de ellos empeoró. Fue evacuado al hospital Arzobispo Loayza, donde los médicos le indicaron que debían trasladarlo a otro nosocomio pues necesitaba de un respirador mecánico para sobrevivir.

“En el hospital solo nos dieron una hoja que decía que paciente requiere manejo UCI aislado por alta sospecha de COVID-19”, agrega.

Ante la imposibilidad de su traslado, César lo llevó a una clínica particular que sí contaba con respirador mecánico para mantener a su hermano con vida. No obstante, los gastos sobrepasaron sus ahorros, por lo que pide ayuda a las autoridades de salud para que sea derivado al hospital de Ate.

“Le hicieron la prueba hace una semana pero hasta ahora no llegan los resultados. Al hacer consulta con su DNI no aparece nada. Sin un diagnóstico por COVID-19 los médicos no pueden derivarlo al hospital de Ate donde sí cuentan con respiradores para salvarle la vida”, cuenta preocupado.

Para César no importa cualquier sacrificio monetario, solo quiere volver a tener a su hermano menor a su lado. Sabe que la única manera de recuperarse es que sea visto por especialistas. Para cualquier ayuda pueden comunicarse al teléfono 942734540.