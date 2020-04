Por: Inés Flores

La característica del peruano acriollado, que infringe las reglas y piensa que no le va a pasar nada, nos está pasando la factura. Estos datos no serán parte de un estudio sociológico, sino del daño terrible que nos ha ocasionado: las cifras de contagiados y fallecidos se han disparado, y todavía no sabemos lo que viene.

Los mercados de abastos fueron prácticamente tomados por la multitud. Los ciudadanos acudieron en forma masiva a adquirir los alimentos. Así lo mostraron las imágenes que circularon en las redes sociales y que fueron difundidas por los medios de comunicación. Igual sucedió en los supermercados: acudieron allí de dos a tres miembros por familia, quienes salían contentos con las carretillas repletas, incluyendo, por supuesto, licor y todos los productos necesarios para una buena parrilla.

También hicieron caso omiso de la regla del distanciamiento social (un metro como mínimo). Si bien en la entrada de algunos supermercados se exigía a los compradores observar dicha regla, en el interior se dieron aglomeraciones, especialmente en los pasadizos, entre las diferentes secciones y ante las cajas registradoras.

Otros aprovecharon ese tiempo de salidas -indicado solo para compras, ir a farmacias y a bancos- para sacar a jugar a sus mascotas o hacer caminatas. Se dio el caso, inclusive, de dos ciudadanos a quienes se les ocurrió nada menos que ir a surfear a una playa de la Costa Verde. Estas escenas no solo se vieron en Lima, sino también en las regiones, especialmente del norte del país.