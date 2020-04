Por: Víctor A. Peña Rodríguez*

Si sumamos el número de papas con el de camotes, ¿qué obtenemos? El número de tubérculos. Algo parecido podría ser la presente situación porque, hasta dónde tengo entendido, las pruebas moleculares y serológicas miden “aspectos” diferentes en las muestras de individuos susceptibles.

Sin entrar en detalles, que no me corresponden, lo correcto sería realizar los análisis por separado. La historia de los resultados con las pruebas serológicas, aquellas que dejan el rastro del coronavirus, recién comienza. La historia de los resultados de las pruebas moleculares data de hace 24 días. Lo que sí resulta necesario mejorar es el registro de los resultados asegurando que las informaciones oficiales correspondan al día del hisopado y no de días anteriores.

En ese sentido, las pruebas serológicas tienen una ventaja porque se realizan en el día, y sirven porque a través de ellas podemos saber si por un individuo susceptible pasó o no el virus.

El reporte de hoy (jueves 9 de abril) de 4.342 infectados asusta (ayer fueron 2.954), pero la explicación es esa: que el aumento se debe a la inclusión de las pruebas serológicas.

Por tanto, en nuestro análisis de puntos seguiremos conservando, por ahora, los resultados de las pruebas moleculares, solo hasta que los registros de los resultados de las pruebas serológicas vayan generando su propia historia.

Las figuras 1 y 2 (abajo del texto) nos indican que estamos ahora en el nivel IV, con 3.614 infectados (sin contar los reportados desde las pruebas serológicas), equivalente 112 de infectados por millón (nivel IV de 100 a 1000).

La relación logarítmica lineal de la fi gura 2 tiene la característica que, conforme transcurre el tiempo, a un mismo intervalo de tiempo (t), el número de infectados por millón va aumentando. De manera que, del gráfico 2 podemos apreciar que, a esta velocidad de desarrollo de la pandemia, en 5 días llegaríamos a los 200 infectados por millón (7.228 infectados acumulado). Sin embargo, estos cinco días que siguen son como una oportunidad porque corresponden a los días de aislamiento severo decretados por el Gobierno.

Si la inclinación de la recta logarítmica, de color rojo (fi gura 2), disminuye, entonces tendremos un indicativo de que la infección se estaría empezando a controlar.

Para mañana, considerando solo las pruebas moleculares, por no disponer de la composición de las serológicas, tenemos las siguientes proyecciones usando la aproximación día a día:

Número de infectados acumulado: Entre 4.101 y 4.179

Número de infectados por día: 432 y 518

Número de infectados por millón: 129 (> 100, nivel IV)

Esperemos que, para mañana, el número de infectados en las pruebas moleculares sea menor a 4.140 y el de las pruebas serológicas se sincere con la contabilidad del día que, por el momento, resulta difícil precisar.

El número de resultados positivos en las pruebas serológicas, 728, podría servir para hacer una estimación del número real de infectados acumulados desde el 6 de marzo. Sobre las 16.344 pruebas rápidas no tenemos mayor información acerca de los días en que se hicieron las tomas de los hisopados.

Otra conclusión es que la pandemia en el Perú sigue un comportamiento exponencial con un tiempo de crecimiento de seis días y no hay punto de inflexión a la vista.

Finalmente, termino con una invocación a no desaprovechar esta gran oportunidad de los siguientes cinco días, en los que todos debemos cumplir con un aislamiento y distanciamiento social, así como extremar la higiene personal.

*Profesor principal de la Facultad de Ciencias Físicas de la UNMSM.