Detenidos en carceleta del PJ señalan que están contagiados por COVID-19 y piden ser evacuados

Desde los sótanos de la carceleta del Poder Judicial, en el edificio Anselmo Barreto de la avenida Abancay, las voces, los gritos y el llanto de los detenidos clamaron por atención médica, ya que aseguran que allí hay al menos 80 contagiados por el nuevo coronavirus, según su versión.

Sus familiares, quienes esperaban en los alrededores también respaldaron este argumento. O al menos que sí hay casos de COVID-19 en las instalaciones, por lo que piden apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE)

“Hace más de un mes lo clasificaron para un penal, pero hasta la fecha no ha sido derivado y contrajo aquí el virus, pero no le están dando el tratamiento. Nosotros mandamos los medicamentos, pero no le llegan”, señaló Giovana Navarro, abogada de uno de los detenidos.

PUEDES VER: Trabajadores del penal de Lurigancho protestaron y se rehusaron a relevar turno

Las voces de los detenidos

“Todos estamos mezclados aquí, todos han dado positivo, son algo de 80 personas. Y estamos en siete celdas, por fases estamos agrupados. Uno se sana, otra vez se enferma, estamos jugando ping pong con el mal. Deberían darnos pastillas o algo, pero vienen, nos dan la paila y ya, ellos ya no vienen porque también salieron positivos (al COVID-19)”, señaló uno de los detenidos.

“Hay uno aquí que está grave que tiene diabetes. Hace unos días llevaron al Dos de Mayo a un paciente, en la noche lo llevaron de emergencia, pero falleció", añadió.

En medio del llanto, Walter Bustamente Ochoa, de 43 años, paciente con diabetes señaló que él no puedes respirar con normalidad. “Tengo diabetes, en la noche me falta el aire. Me hicieron mi prueba para coronavirus y dio positivo. Estoy con seis compañeros y estoy muy mal”, señaló a un reportero de Latina, durante la tarde de este domingo 12 de abril.

La República consultó con el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) acerca de la versión de los detenidos, pero hasta el cierre de la nota no obtuvimos respuesta.

En cambio, más temprano, el INPE aseguró a TVPerú que los detenidos están siendo monitoreados constantemente y que se descartan casos de coronavirus en la carceleta.