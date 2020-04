Debido al estado de emergencia decretado por el Gobierno, a fin de frenar el avance del coronavirus en el Perú, miles de familias de escasos recursos no cuentan con dinero suficiente para adquirir productos de primera necesidad.

No obstante, ellos no son los únicos afectados durante la pandemia. Refugios y centros que acogen a personas en vulnerabilidad también son perjudicados por la falta de dinero. Un claro ejemplo de ellos es la casa hogar Santa María de Caridad, ubicada en el Callao.

PUEDES VER Martín Vizcarra amplía la cuarentena nacional hasta el domingo 26 de abril [VIDEO]

El albergue que brinda un techo a más de cuarenta personas de la tercera edad necesita ayuda para adquirir alimentos durante cuarentena. Según comentó Rafael Meneses, gestor y creador del centro, ante esta situación de necesidad han creado una campaña para reunir dinero y comprar productos básicos.

“Ayúdame para seguir teniendo techo, comida, salud y cuidado. No permitas que vuelva a las calles y a la indiferenciada, mi familia me abandonó, tú no me abandones”, se lee en el afiche publicado en sus redes sociales.

Una forma de apoyar a las decenas de ancianos que se encuentran en el lugar es realizando donaciones. La casa hogar está ubicada en el jirón Zepita, a la altura de la cuadra 5 de la avenida Sáenz Peña, en el Callao.

Asimismo, otra forma de contribuir con la causa es donando a través de las cuentas bancarias de la fundación:

Cabe resaltar que las personas de la tercera edad no solo son la población más propensa a contraer el virus del COVID-19, sino que se han convertido en la más olvidada por parte de las autoridades y los mismos miembros de su clan familiar.