Amiga de Angie Jibaja narró ante la Policía cómo la modelo fue baleada en departamento

Angie Jibaja permanece internada en una clínica de Surco tras recibir dos impactos de bala de quien sería su pareja sentimental, Ricardo Márquez Michieli.

El día de los hechos, la Policía intervino a una mujer identificada como Leydi Mejía Cruz, la única persona que se encontraba junto a la víctima y el agresor cuando se produjo el ataque.

La mujer contó en la comisaría de Monterrico que ese mismo día, Angie Jibaja se comunicó con ella y la invitó a pasar la tarde en un departamento de Surco “con su abuelo”.

Mejía afirma que accedió y la fueron a recoger con un pase de tránsito falso, en el que se justificaba su salida como supuesta cuidadora de Ricardo Vásquez, al ser este último una persona de la tercera edad.

En su relato, detalló que tanto Angie como su agresor empezaron a consumir bebidas alcohólicas, pues ella aseguró no beber por ser es entrenadora física.

Mejía luego contó que la modelo la llevó a la oficina y le habló sobre temas íntimos con otras personas mientras el hombre escuchaba.

Minutos después, el anciano fue hacia otro ambiente y regresó con un arma de fuego con el que apuntó a ambas amigas. Angie Jibaja lo habría encarado. “¡Sacaste tu arma! ¡¿Qué? ¿Me vas a disparar? Ya pues, atrévete”.

Mejía contó que el sujeto le disparó dos veces a Angie y luego le apuntó con el arma porque también tenía intenciones de dispararle, pero ella le pidió que no lo hiciera.

“Entonces yo le rogué para que no la mate (a Angie), pero él me apuntó y me dijo que me quede ahí o si no me iba a disparar, pero le pedí que no lo haga”, narró la mujer entre lágrimas.

Cuenta que Angie Jibaja se escondió debajo del escritorio y también le rogó para que no le dispare otra vez. La modelo trató de calmar al sujeto diciéndole que lo amaba y que lo haga por sus hijos.

Mejía afirma que logró persuadir al sujeto solicitándole ir a una clínica para que atiendan a la herida y le prometió que no contarían la verdad, si no que haría pasar todo como un asalto.

Márquez aceptó y los dos llevaron a la modelo hasta la clínica San Pablo, donde luego él mismo desencadenaría una balacera que terminaría por herirlo junto a dos policías.

La Fiscalía ha decidido investigar el caso por feminicidio en grado de tentativa.