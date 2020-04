La crisis sanitaria que vive el país a causa del brote del nuevo coronavirus también golpea a los pequeños agricultores que han visto reducidas la compra de sus cosechas en época de cuarentena. Muchos campesinos para no perder sus cosechas se ven obligados a vender sus productos a menor precio que solo les permite recuperar el capital invertido.

En esas circunstancias, la Municipalidad Provincial de Huancayo decidió comprar 21 toneladas de papas ecológicas a los agricultores de la Asociación de Productores Agropecuarios Ecológicos de las Zonas Alto Andinas de Junín (APEZAJ) con el fin de surtir las canastas para las familias más vulnerables. Un medida que alivia un poco la situación de familias campesinas que subsisten con la venta de sus cosechas.

Esta papa de la variedad Yungay formará parte de la canasta de primera necesidad que será entregada a las 10.000 personas más vulnerables de la ciudad de Huancayo y, a la par, ayudará a los campesinos a obtener un ingreso moderado en esta época de crisis.

La APEZAJ está conformado por 17 comunidades campesinas del Valle del Mantaro que suman un aproximado de 307 campesinos de las provincias de Huancayo, Concepción y Jauja. Actualmente, su situación es complicada debido a que no pueden vender la papa que cosechan a un buen precio.

Según el ingeniero Lino Sanabria, representante de APEZAJ, los intermediarios están comprando papa a un precio muy reducido, por lo que la ganancia no alcanza ni siquiera para recuperar los gastos de la producción.

Por eso, decidieron postular a la convocatoria que realizó la Municipalidad de Huancayo, la cual lograron ganar luego que decidieran rebajar su precio del kilo de papa a 0.75 céntimos, cuando su precio normal es S/1.20.

“Nosotros teníamos mucha producción que no se pudo vender y para no perder decidimos presentarnos a la convocatoria, la cual ganamos luego de bajar nuestro precio. Sin embargo, lo bueno es que vendimos la papa de manera de directa y no por medio de intermediarios”, sostuvo Sanabria a La República.

Finalmente, Sanabria, pidió a las empresas apostar por los pequeños productores en la compra de alimentos. De esa manera ayudarán a una gran población a sobrellevar la emergencia sanitaria que vive el país.

Para los interesados en contactar con la APEZAJ para la adquisición de sus productos pueden llamar al número: 942888803.