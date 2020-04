En Arequipa reportan 19 policías infectados con el coronavirus

Wilder Pari

El COVID-19 avanza en Arequipa y golpea a la familia policial. A los tres casos oficializados el jueves, ayer se conocieron 16 nuevos infectados en las pruebas rápidas.

Según la comunicación oficial del jefe de la IX Macrorregión Policial, Víctor Zanabria Angulo, los positivos comprenden al personal de Divincri Arequipa, USE Arequipa, Dinoes y la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero.

Las pruebas de descarte fueron tomadas ayer al personal del local de la Unidad de Servicios Especiales (USE). Los buses policiales, que durante el estado de emergencia trasladan a los efectivos a distintos puntos de la ciudad como mercados, ayer cambiaron su itinerario, enrumbaron al hospital de EsSalud para las pruebas de descarte.

Ya en las afueras del nosocomio, los efectivos realizaron una disciplinada fila con el metro de separación, para ingresar y ser tamizados. Los que pasaban el descarte regresaban a los vehículos policiales. No eran pocos los rostros de preocupación.

Se conoce que ya se tomó la prueba a 350 efectivos policiales pertenecientes a la USE. El domingo, se realizará otra desinfección de las instalaciones. Una previa se efectuó el jueves.

Además, se solicitó pruebas rápidas para descartar a todos los efectivos policiales que conforman la primera línea de defensa contra la pandemia.

De los tres primeros casos conocidos, dos pertenecían a Dinoes y uno a la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero. Hasta la última comunicación del comando policial en Arequipa, el estado de salud de dichos policías era estable.

De cómo y dónde se contagiaron los agentes, es una interrogante. Sobre los dos efectivos de la Dinoes, se sabe que fueron delegados a la detención de los civiles que incumplen las normas de la cuarentena. También los destacaron a apoyar en labores en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres.

Desde EsSalud, emitieron un comunicado donde indican que seguirán realizando las pruebas rápidas a los efectivos policiales en los siguientes días. Este tamizaje detecta los anticuerpos que elabora el cuerpo de un infectado por coronavirus. Sin embargo, mantiene un margen de error. Aún no se sabe si los casos detectados ayer serán sometidos a una contraprueba mediante el análisis molecular.

Temores

Debido a que la prueba rápida no es contundente, algunos familiares solicitaron que todos los efectivos de la USE sean puestos en cuarentena, pues podrían ser un foco infeccioso. En la sede la USE estaban destacados los efectivos de la Dinoes.

Indicaron que las posibilidades de contagio eran altas porque los policías también pernoctan en la sede durante su servicio.

Los familiares también pidieron mejores implementos de resguardo. Si bien reciben su dotación de guantes y mascarillas, indican que el material de estas últimas no sería de buena calidad para personal que está en la primera línea de defensa.

En su labor, muchas veces los agentes tienen que forcejear con las personas que incumplen las normas, quienes incluso no portan mascarillas.

A nivel nacional, al momento han fallecido seis policías por el COVID-19.

4 efectivos de Cusco en aislamiento

Cusco tiene 2 mil 200 efectivos policiales para hacer cumplir el estado de emergencia. Hasta la fecha no se reportaron policías con el virus.

Según el jefe de la Región Policial, general Víctor Patiño, hay 4 efectivos que cumplen aislamiento al haber estado en contacto con ciudadanos que dieron positivo para coronavirus. Otros 6 se reincorporaron a sus actividades al no presentar síntomas. En tanto, 300 efectivos vulnerables a la enfermedad momentáneamente dejaron de prestar servicio.

Diresa Cusco informó que desde el lunes próximo realizarán pruebas rápidas al personal policial que estuvo en riesgo.