Coronavirus en Perú. Luego que se instalara el Comando Regional de Operaciones COVID-19 en Loreto, Arequipa y Lambayeque, la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales (ANGR) emitió un pronunciamiento mostrando su desacuerdo con la forma que el Ejecutivo decidió conformar dichos grupos de trabajo.

En esa misma línea, el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, calificó de “golpe de estado a las regiones” lo hecho por el presidente de la República Martín Vizcarra.

“La doctora Pilar Mazzetti no me ha entregado ningún documento, pero vino tal, tal, tal personas que en un país democrático no funciona así. Aquí estamos hablando prácticamente como un golpe de estado a las regiones”, señaló Lozano en alusión a la manera en que fueron designados los integrantes de la Base Regional COVID-19.

Por ese motivo, envió un oficio a la mencionada presidenta del Comando Nacional de Operaciones, Pilar Mazzetti, pidiendo la formalización de los integrantes de la Base COVID-19 de Lambayeque, a fin de deslindar cualquier tipo de responsabilidad.

“Le he enviado un documento (espero) que me conteste, porque a mí no me ha elegido el señor (Martín) Vizcarra, sino el pueblo. Como ella ha designado a las personas, ella sería responsable por las acciones que pueda cometer (el grupo de trabajo)”, enfatizó el gobernador.

Sobre si respalda o no al mencionado Comando Regional de Operaciones, Anselmo Lozano expresó lo siguiente: “tengo que acatar, porque ya lo firmé. Aquí hay responsabilidades y no son mías, sino del Comando Covid que no está caminando bien y no es problema mío”.

Es necesario precisar que, de acuerdo a la Resolución Ministerial N° 155-2020-Minsa, el Comando Nacional de Operaciones COVID-19 fue creado para implementar, ejecutar, controlar y evaluar el proceso de atención de los casos de coronavirus.