Hasta la fecha, el Gobierno ha registrado oficialmente 5 897 casos positivos por coronavirus y 169 fallecidos, entre ciudadanos, doctores y policías. Nadie se salva de esta enfermedad. Un ejemplo es el abandono que el pasado viernes 10 de abril denunció un policía que dice laborar en la comisaría del distrito de La Victoria.

En un video grabado desde una cama de la clínica Maison de Santé, el brigadier David Rodríguez Reyes dice estar desatendido, por lo que lanzó un pedido de apoyo al presidente Martín Vizcarra y al ministro del Interior, Carlos Morán.

“Les pido por favor, desde que hemos llegado ayer acá, cinco policías estamos a nuestra suerte. Hasta ahorita no aparece el médico, solo nos atienden las técnicas y hasta las 11.20 de la mañana no me han dado medicación”, se queja el policía David Rodríguez Reyes en la grabación.

“He pedido por favor que venga el médico, a mi lado está mi colega, un superior que está pidiendo oxígeno y le han dicho que no hay. Vean el grado de abandono en el que estamos acá”, agregó el agente.

“Estoy hospitalizado en el ambiente 339. Hago un llamado al presidente Vizcarra como jefe supremo. Venga, visítenos porque nos tienen abandonados, no vienen los médicos y no nos dan medicina”, trina. Hizo un llamado también al ministro del Interior, y le pidió que no se espere que tengan que morir para tomar acciones a favor, pues “en la clínica no hay buena atención, nos están dejando a nuestra suerte”.