Jesús Bonilla: “Ya no tenemos respiradores; ahora toca rezar”

La decena de camas con sus respectivos ventiladores mecánicos de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Hipólito Unanue ya se encuentran ocupadas en su totalidad por enfermos graves por coronavirus. De presentarse un pico de contagiados, no habrá capacidad para recibir a más pacientes.

Unanue es un nosocomio al que recurren personas muy pobres.

En el terreno

“Las 10 camas de la UCI del hospital están ocupadas por pacientes contagiados por el coronavirus que dependen de la ventilación mecánica. Si llega un paciente necesitado de ventilación mecánica en este momento, no se le podrá atender porque todas las máquinas están ocupadas. Lo único que nos queda es cruzar los dedos y rezar para que no haya otro caso porque si aparece alguien grave no vamos a responder”, explicó a La República el presidente del cuerpo médico del hospital Unanue, Jesús Bonilla.

“Lo que este hospital requiere son ventiladores mecánicos porque es la principal deficiencia. Si llega un paciente que necesita ser intubado y conectado a un ventilador, no lo vamos a poder hacer”, relató Bonilla sobre las carencias del Unanue.

Las autoridades han anunciado que las próximas dos semanas son cruciales porque habrá un pico de infectados por el coronavirus, y se espera que la capacidad instalada en los hospitales asignados como el Unanue responda a la situación de emergencia. Entre el personal médico hay mucha incertidumbre.

“La verdad es que estamos entre el temor y la angustia. Es que estamos recién en alza, todavía no llegamos al pico más alto de la epidemia. Cuando lleguemos a ese punto, con este sistema de salud que tenemos no vamos a responder mucho. Vamos a tener que elegir a quién se va a dejar vivir y a quién morir. Esa es una decisión muy dolorosa”, manifestó el presidente del cuerpo médico del hospital Unanue.

La velocidad con que se expandió el coronavirus dejó en evidencia la limitada infraestructura hospitalaria para atender emergencias de este tipo. Las autoridades intentaron remediarlo improvisando una carpa donde se encuentran 12 pacientes que dependen de los balones de oxígeno. Aparte hay otros 16 hospitalizados que también requieren de oxígeno, pero en menor proporción. Son pacientes con sospecha de contagio y diagnosticados. Las autoridades del nosocomio han habilitado un pabellón con 70 camas para responder una mayor demanda. Sin embargo, no cuentan con ventiladores automáticos.

Otro médico que forma parte del equipo del Unanue para enfrentar el coronavirus confirmó las estrecheces del nosocomio. Declaró a este diario con la condición de no ser identificado: “Cuando el Unanue fue considerado uno de los cinco hospitales de Lima para atender a los contagiados, recibimos una carpa para atender a 24 pacientes, pero no reunía las condiciones para que el enfermo recibiera oxígeno. Así que se tuvo que acondicionar pabellones del hospital que pertenecen al área de cirugía de tórax. Esto ha permitido descongestionar un poco el espacio de la carpa. Pero el problema sigue siendo la falta de ventiladores mecánicos para los pacientes de cuidados intensivos”.

Los mismos médicos del hospital Hipólito Unanue, ante la posibilidad del repentino crecimiento de la cantidad de pacientes, ya comenzaron a prepararse: “Estamos planteando la necesidad de abrir otros pabellones porque la UCI ya no tiene capacidad para recibir más pacientes”, dijo la fuente consultada de dicho nosocomio. No solo se trata de rezar.

Enfermeros piden completar equipos

El secretario general del sindicato de enfermeros del hospital Hipólito Unanue, Joan Acevedo, informó que todavía no reciben el equipo completo de protección para atender a los enfermos de coronavirus.

“Estamos preocupados porque no encontramos trabajando con el riesgo de contagiarnos porque la dirección del hospital nos ha proporcionado equipamiento incompleto”, expresó Acevedo.

El dirigente también manifestó que no se ha designado personal exclusivo para los pacientes de coronavirus y que están rotando de un pabellón a otro, lo que ha ocasionado que tres resultaran contagiados.