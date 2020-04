Viven un drama. Los pacientes infectados con coronavirus que luchan por su vida en el Hospital Regional José Mendoza Olavarría II (JAMO), se quejaron de la atención que reciben por especialistas del sector Salud; además de la infraestructura del área de hospitalización que fue implementada por el Gobierno Regional de Tumbes.

A través de un documento suscrito por un paciente, señala que los diagnosticados con esta enfermedad no cuentan con los servicios básicos para realizar sus necesidades fisiológicas, debido a que en el ambiente solo existe un lavatorio.

De igual forma, revela que los alimentos y pertenencias que entregan los especialistas del sector son dejados en el piso, porque no hay un espacio para que los objetos sean colocados de manera adecuada.

El personal del Hospital Regional de Tumbes también envió un documento al director ejecutivo del referido nosocomio, José Torres Infante, donde detallan las carencias logísticas para hacer frente al coronavirus.

Precisan que desde el inicio de la declaratoria de emergencia por la pandemia, “el hospital ha reaccionado de forma inadecuada a pesar de contar con los recursos transferidos por el Gobierno central”.

Señalan, además, que hasta el momento no se define el lugar donde se tratarán a los pacientes infectados con el letal virus, aunque se han habilitado ambientes que son inadecuados.

“Los ambientes no tienen lo mínimo necesario para que los pacientes y el personal médico eviten estar saliendo, ya que tienen agua por horas, el personal de enfermería no cuenta con equipo de bioseguridad, los médicos son los mismos que trabajan en el área de emergencia y la Unidad de Cuidados Intensivos”, se detalla.

Asimismo, indican la contratación de personal sin experiencia, hecho que agrava la situación.

Más Reclamos

La Sociedad Civil de Tumbes se pronunció para informarle al jefe de Estado, Martín Vizcarra, que carecen de un centro especializado para paciente con covid-19. Destacaron que no hay respiradores artificiales, así como tampoco crematorios.

“El Gobierno Regional de Tumbes no gasta el presupuesto emitido por el Gobierno, no existe un plan de trabajo para combatir los casos en la región, además hay distritos que no se han repartido las canastas”, detalla el documento.