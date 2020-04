Debido a la cuarentena decretada para combatir eficazmente el coronavirus, los 85 mercados formales de La Libertad funcionan en un 30%, pues solamente se permite abrir los puestos que venden productos de primera necesidad.

El presidente de la Federación Regional de Mercados de La Libertad (Fedemer), Tomás Alvarado Vásquez, y el coordinador de Fedemer, Fernando Reyes Cueva, señalaron que las pérdidas son incalculables, pero la mayoría de comerciantes aceptan que es mejor priorizar la salud antes que la ganancia.

PUEDES VER Entregarán 14 mil canastas adicionales a familias vulnerables

“Tradicionalmente, el Jueves y Viernes Santo todos los centros de abastos, grandes y pequeños, vendían pescado en mayor cantidad. Pero en Trujillo, con este cierre total producido estos dos días, las secciones de expendio de pescado han tenido una pérdida de unos 25 mil soles por día aproximadamente, hablando de los mercados más grandes como el Zonal Palermo (exMayorista)”, manifestó Alvarado Vásquez.

Agregó que a eso se suma lo que se deja de percibir en los servicios higiénicos, que por ejemplo en el caso del Mercado Central es de 1200 soles diarios.

PUEDES VER Bloquearían DNI a infractores del toque de queda

Por su parte, Fernando Reyes indicó que en Jueves y Viernes Santo ingresaban de 15 a 20 cámaras de especies hidrobiológicas cada día al Terminal Pesquero de Víctor Larco. Pero esta vez por la cuarentena no llegó ni una.

“Estamos hablando de unas 200 toneladas diarias de pescado que no llegaron a los centros de abastos, pues debido al cierre total no fueron distribuidas. Como se sabía que no iban a abrir los mercados, el martes y miércoles hubo gran afluencia de gente al Terminal Pesquero donde no se respetó la más mínima regla de sanidad para prevenir el coronavirus: no guardaron la distancia y muchos no usaron mascarilla”, lamentó Reyes.

PUEDES VER Coronavirus: UNT presenta 14 proyectos para combatir pandemia

Justamente, añadió que esos días no solo fueron a comprar especies marinas los comerciantes formales, sino también los ambulantes y las amas de casa en colas interminables y en medio de un caos generalizado.

De otro lado, ambos dirigentes coincidieron en que los conductores de puestos de los centros de abastos deberían tener acceso a un bono de ayuda por emergencia.