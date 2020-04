El jueves 9 de abril, vecinos de San Martín de Porres reportaron que dos hombres se encontraban tendidos en la cuadra 23 de la avenida Perú, ya que presentaban síntomas de la COVID-19; entre ellos, fiebre y tos constante. Por ello, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) llegó hasta el lugar para atenderlos.

Sin embargo, el personal sanitario no los trasladó a un centro médico, sino que les brindó algunos medicamentos y los dejaron ir solos hasta su vivienda.

Según información de Correo, una fuente policial manifestó que los profesionales de salud intercambiaron palabras con los hombres por aproximadamente 15 minutos. A la persona que tenía síntomas de fiebre le aplicaron una inyección para que pueda calmar el malestar.

“El personal me dijo que son dos pacientes de EsSalud que están siendo tratados. No me dijeron las razones, solo me dijeron que ‘parece [que] han caminado varias cuadras y por eso se les notaba cansados’”, indicó.

Hasta el momento se desconoce si a las personas se les realizo la prueba rápida de descarte del coronavirus antes de dejarlas regresar a sus hogares. Horas antes, la Policía de la zona se había intentado comunicar con los agentes de Salud, ya que los hombres yacían en el suelo de las calles.

Incluso, los vecinos de la zona de San Martín de Porres manifestaban que temían ser contagiados si en caso se tratase de la COVID-19. Según el último reporte del Ministerio de Salud, 5256 personas han sido infectadas por el nuevo coronavirus y 138 han fallecido a causa del virus.