Coronavirus: rondas de Chongoyape impiden ingreso de médicos a centro de salud [Vídeo]

Médicos que se desplazaban a relevar en sus puestos de trabajos a sus compañeros en el Centro de Salud de Chongoyape, fueron impedidos de ingresar a ese distrito bajo la excusa de ser posibles portadores del virus coronavirus. Los incidentes que se registraron en horas de la mañana, fueron registrados por uno de los especialistas y difundidos por medio de las redes sociales.

En las imágenes se escucha decir a una mujer, quien se presentan como médico cirujano y que trabaja en el Centro de Salud de Chongoyape como médico general, que llega a relevar a su compañero quien ya tiene más de 24 horas laborando, y que se encuentra impedido por los ronderos de abandonar su puesto y regresar a su casa.

La especialista increpa a los ronderos su intolerancia a permitirles su ingreso a trabajar. Le explica que ellos están obligados a cumplir con un turno y que sus compañeros también tiene derecho de reunirse con sus familiares.

Les rocían lejía

“Nosotros somos maltratados por ustedes. La vez pasada me rociaron lejía y lo permití porque debía llegar a trabajar y entiendo su temor, pero no puedo permitir que eso suceda todos los días. Vengo a trabajar cumpliendo con todas las medidas de seguridad, pues en casa tengo dos adultos mayores y una niña de dos años a los que debo cuidar, pero no puedo permitir estos atropellos”, señala.

Incluso en una parte del vídeo se ve que el conductor de la unidad en donde se transporta a la médico, intenta hacer entrar en razón a los ronderos, quienes pese a todo se niegan a permitirles el paso. “El auto está desinfectado y esa tarea se hace todos los días. Tomamos todas las medidas que nos exigen y pese a ello siguen negándose”, agrega.

Rompieron su regla

Los ronderos insisten en que ellos solo quieren evitar que el coronavirus llegue a Chongoyape y que si quieren trabajar deben internarse en el distrito y no deben salir más.

Justo cuando los ronderos dicen que no permiten el paso a ningún vehículo, se ve que dejan pasar una camioneta con varios pasajeros a bordo, que se dirige al pueblo.

No la desinfectan como lo quieren hacer con la unidad en la que se desplazaban los especialistas y como justificación terminan diciendo que la unidad se va a internar en el distrito. Es en ese momento termina el vídeo.

Denuncian maltratos

Varios médicos han denunciado por medio de las redes sociales que las rondas campesinas les impiden ingresar a trabajar bajo la premisa que ellos portan el coronavirus y los van a contagiar. Refieren que los denigran obligándolos a someterse a desinfecciones con detergentes, por lo que piden que las autoridades de Salud tomen cartas en el asunto y les brinden la seguridad que necesitan para poder trabajar.