Julio Chávez y Leslye Lazo, alcalde y congresista de la bancada de Acción Popular respectivamente, fueron hospitalizados tras presentar dificultades respiratorias a causa del coronavirus.

Según información del diario El Comercio, Lazo había declarado que su esposo es el que se encuentra en un estado más grave debido a que está utilizando oxígeno y las fiebres altas aún no han cesado.

"Tiene una gravedad mayor en estos momentos. (...) Él está hospitalizado, está utilizando oxígeno y sigue haciendo fiebre”, puntualizó la congresista.

Cabe resaltar que Julio Chávez estuvo realizando labores sociales en las zonas de pobreza y pobreza extrema de su distrito —días antes de enterarse que era portador del COVID-19— con la finalidad de entregar la ayuda que el estado estaba brindando.

Asimismo, mediante sus redes sociales, pidió a todo su círculo social cercano realizarse las pruebas de descarte del coronavirus para evitar la propagación del mismo e indicó que al enterarse que poseía la enfermedad automáticamente se aisló.

Finalmente, su esposa Leslye Lazo recalcó que ella ha presentado un cuadro de neumonía pero que no ha necesitado un respirador artificial.

“Podríamos decir que sí (estoy evolucionando favorablemente). La neumonía significa que tengo los pulmones muy inflamados, pero no ha avanzado más. No he necesitado el respirador mecánico”, señaló al diario El Comercio.

Sin embargo, no pudo evitar mostrarse preocupada por el estado de salud en el que se encuentra el alcalde de San Martín de Porres.