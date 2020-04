En medio de la ampliación del aislamiento social obligatorio, anunciado por el presidente Martín Vizcarra, cientos de trabajadores del sector salud continúan en sus labores para tratar a los pacientes infectados con coronavirus. En este contexto, el hijo de una enfermera del Hospital María Auxiliadora realizó un emotivo video para su madre.

A través de sus redes sociales, Harold Alvizuri contó los momentos de angustia que vive tras ver a su mamá trabajando en doble turno por la falta de personal dentro del hospital.

La mujer tiene 60 años y, por su edad, forma parte de la población vulnerable ante un contagio del virus. El hospital le ofreció la posibilidad de quedarse en casa y cuidar su salud; sin embargo, según relata su hijo en el video, ella quiso continuar con su labor atendiendo a sus pacientes.

Algunos de sus colegas se acogieron a dicha disposición y dejaron de asistir a trabajar. Esta razón hizo que la madre de Harold tenga que doblar su turno, por lo que pasa menos tiempo con ella. “Siento ese miedo de que se enferme trabajando”, relata el joven a través de su publicación.

Y es bajo esa situación que pide a las familias que acaten las medidas dispuestas por el Gobierno para frenar los contagios por COVID-19, y aguarden en sus hogares. “Te pido, por favor, quédate en casa, solo así podremos vencer este virus y yo volveré a ver más seguido a mi mamá”, escribió Harold en el clip dedicado a su progenitora.

El material audiovisual lo realizó para expresarle a su mamá lo que no puede decirle en persona al no poder verla lo suficiente. “Mamá, me siento orgulloso de ti y de tus colegas que, a pesar de su edad, decidieron quedarse”. Con la frase “te amo, mamá”, culmina el emotivo video en dedicatoria a su abnegada labor.