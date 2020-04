En medio del estado de emergencia, un joven se identificó como periodista cuando fue detenido al ser encontrado caminando en las calles. Este hecho ocurrió en el distrito de Banda de Shilcayo en la región San Martín.

Personal de la comisaría del distrito se encontraba en medio de un operativo para verificar quiénes se encontraban en las calles. En la tarde, las autoridades encontraron al sujeto caminando por una avenida y le pidieron su salvaconducto, así como un carné de prensa o carta de reconocimiento que acredite que efectivamente se encontraba trabajando.

Sin embargo, el joven no contaba con la documentación adecuada y mostró un carné de una productora local y no de un medio de comunicación, tal como él había adelantado. Según el mayor de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jonathan Gonzales Torres, mencionó que ellos tienen la potestad de evaluar y verificar dichos documentos para que los periodistas no sean retenidos y trasladados a las comisaría.

“Es lamentable que las personas traten de sorprender a las autoridades haciéndose pasar por hombres de prensa, quienes se exponen en las calles para buscar información y difundirla a la población”, indicó a Ojo.

Los efectivos policiales trasladaron al joven a la comisaría del distrito para retenerlo e identificarlo, a fin de que se le agregue al sistema de infractores del estado de emergencia y un posible proceso judicial a través del Ministerio Público.

Entre las medidas que dispuso el Ministerio del Interior para los detenidos son una pena puede llegar a los dos años y a una multa económica, según el ministro de Justicia, Fernando Castañeda.