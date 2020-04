“Nunca tuve miedo de morir por mi patria”. El suboficial brigadier de la Policía Nacional Javier tiene 54 años y ha servido al país durante los últimos 35. Asegura que en los fatídicos años del terrorismo, allá por los 90 participó en la desactivación de un coche bomba. Ahora enfrenta una batalla contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, virus respiratorio que lo ha infectado y lo mantiene postrado con una fiebre que va y viene, debilitándolo.

Su pesar inició hace aproximadamente diez días. Los malestares iniciaron, el dolor corporal y el cansancio. Sin embargo, cuando fue por ayuda al Hospital Central de Sanidad Luis Sáenz, de la Policía solo lo diagnosticaron con una infección leve. Él y su esposa, quien también presta servicios en la PNP, sospecharon que podía padecer de COVID-19.

El padecimiento por obtener un diagnóstico

Así que, juntos, fueron a una clínica local y allí le realizaron una tomografía de pulmones, que les costó unos 400 soles. Lamentablemente, esta evidenciaba que ambos órganos estaban afectados: presentaba una neumonía viral, la misma que es ocasionada por el temido nuevo coronavirus.

Con este examen retornaron al Hospital de la Policía el día 5 de abril y allí le realizaron el hisopado para efectuar la prueba molecular. Los resultados -que obtuvo a través de un correo electrónico del INS- arrojaron que estaba contagiado por el COVID-19.

A pesar de ello, según su versión, ningún médico se comunicó telefónicamente con él luego del diagnóstico.

Todo esto, a pesar de que él enfermó mientras patrullaba las calles de Villa El Salvador. Pues sucede que desde que se decretó el Estado de Emergencia Nacional, él y sus compañeros salieron para vigilar que las disposiciones de aislamiento social obligatorio se ejecutaran, en la zona sur de Lima.

Aislamiento y falta de seguimiento médico

Desde el 5 de abril, el suboficial se mantiene cumpliendo estrictas medidas de aislamiento en su domicilio. Sin embargo, cuando firmó un acuerdo de que realizaría esta acción le señalaron que contaría con un monitoreo constante acerca de su condición de salud. Ello jamás se cumplió y el documento expresa que debe retornar el 15 de abril a prestar servicio.

Asimismo, según el protocolo de la Policía Nacional, los efectivos que encuentren en aislamiento por presentar síntomas del COVID-19 tienen que recibir comunicación diaria y fluida sobre su estado de salud. Javier tampoco tiene este apoyo.

Lo que más preocupa de su padecimiento es la fiebre. “Como estoy en casa, mi esposa me ayuda haciéndome vaporizaciones, dándome cosas calientes, pero ya no tenemos alcohol, guantes. En el hospital de la Policía no hay medicamentos y esta fiebre es muy fuerte”, reclama.

“Nosotros (los policías) somos héroes porque caímos prestando servicio al país, a pesar de ello mi comando no me brinda apoyo”, expresa al pedir asesoría médica para recuperar su salud.

Médicos, policías y militares forman parte de las primeras líneas de defensa en la lucha contra la pandemia.

Por ello, el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, propuso en el Consejo de Estado que se otorgue a los servidores de salud (médicos, enfermeras, técnicas/os) policías y militares un seguro de vida extraordinario en función al riesgo que vienen asumiendo en la lucha contra el COVID-19.

Según informe publicado por La República, los efectivos de la PNP contagiados por COVID-19 ya suman 120 a nivel nacional, hasta este viernes 10 de abril. Y son 300 policías que se encuentran en aislamiento, bajo la posibilidad de haber sido contagiados por el coronavirus.

Ante ello, el director de la Policía Nacional, comandante general José Lavalle Santa Cruz, afirmó que para enfrentar la emergencia sanitaria entre sus filas se ha habilitado una nueva infraestructura médica dentro del Hospital Central de Sanidad Luis Sáenz de la PNP, para recibir a los policías contagiados por el virus que, en su fase más grave, provoca una violenta neumonía.