Coronavirus en Perú: las regiones con mayor número de fallecidos por COVID-19

Coronavirus en Perú | Los nuevos reportes del Ministerio de Salud registran 5897 casos positivos y 169 muertos por el nuevo coronavirus. Ante estos números, Lima, Lambayeque y Callao, con 87, 32 y 16 muertos respectivamente, son los territorios que más fallecidos reportan.

La región más afectada es Lambayeque, la cual en 24 horas confirmó —según la sala situacional del Minsa— 26 nuevos fallecidos por COVID-19. Hasta el 9 de abril habían 6 personas muertas por el nuevo coronavirus en todo su territorio.

Por letalidad, Lambayeque, de los tres territorios con mayor número de decesos por COVID-19, es el departamento con mayor porcentaje, representado en 10.60 %. En todo su territorio hay 302 casos confirmados.

Sin embargo, las cifras generales por departamentos indican que Tumbes y Huancavelica son los que tienen los mayores porcentajes de letalidad en relación a los casos confirmados. En Tumbes, la letalidad es de 14.81 %, 4 muertos de 27 casos positivos. Mientras que en Huancavelica es de 14.29 %, 1 fallecido de 7 casos totales.

Si bien todos los departamentos del país registran al menos un caso confirmado del nuevo coronavirus, hay once que aún no indican fallecidos. Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali no reportan muertos por COVID-19.

Es importante mencionar que los datos varían si se considera el total de casos confirmados en cada territorio. Lima sigue encabezando la lista con 4210 casos positivos, seguida por Callao con 465, Loreto con 315, Lambayeque con 302 y La Libertad con 101.