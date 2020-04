Un efectivo de la comisaría de La Victoria fue internado en el Hospital Central de la Policía el miércoles 8 de abril tras presentar los síntomas del coronavirus. Su hermano, José Rodríguez Reyes, denunció en entrevista con La República que el paciente estuvo 10 días con fiebre y que, aun así, continuó yendo a trabajar, pues la prueba rápida dio negativo.

Solo permaneció una noche en el nosocomio de la PNP; luego, fue trasladado a la clínica Maison de Santé del Cercado de Lima, donde no recibe medicación ni buena atención. Hasta el momento sus familiares no saben si dio positivo a la prueba de hisopado.

“Me pareció raro que la licenciada del hospital central me dijera que tenía que pasar a la clínica Maison de Sante. Le pregunté por qué si le había pedido las pastillas de tratamiento de tres días y me dijo que era orden del ministro. Pese a que había camas libres", contó el paciente.

Sin embargo, este viernes 10 de abril le pidieron que firme una declaración jurada en la que se indica que viene recibiendo el tratamiento para combatir el coronavirus. El hombre se negó.

“Hay 5 policías que están a su suerte. No hay médico solo asistentas. No dan medicación para infección y las pastillas para el avance de la enfermedad”, señaló. “Mi compañero ya lleva pidiendo oxígeno durante más de dos horas y no le llevan”, agregó.

Familiares aún no son atendidos

Rodríguez Reyes señaló que el Ministerio de Salud aún no atiende a su cuñada ni a las otras personas con quienes tuvo contacto su hermano (sus dos hijos, cuatro hermanos y suegra).

“Su esposa ha llamado por teléfono para saber si él tiene coronavirus y no le dan respuesta. Desde ayer ella presenta síntomas. Solo le comunicaron que sí estaba internado su esposo. Ellos viven en una casa de tres pisos en San Martín de Porres", señaló.