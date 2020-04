Nathan Guerra llegó a Cusco a principios de marzo, antes de que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ordenara el cierre de las fronteras por el avance del coronavirus. Llegó a esta ciudad para trabajar en una discoteca y ahorrar su sueldo.

Pero días después de que se dispusiera la emergencia nacional, su centro de trabajo cerró y no pudo retornar a Lima. Usó el poco dinero que tenía para hospedarse en un hostal de San Blas.

“Somos seis peruanos en el hostal, ya no tenemos para pagar las camas ni la comida, menos mal la señora es un amor de persona y nos está alojando prácticamente gratis, le pagamos trabajando y limpiando”, contó a Correo.

Desde que se quedó sin recursos, el joven come papayas, mangos y plátanos podridos que recoge en una bolsa. “Todo lo que traigo en la bolsa es regalado, frutas, verduras, un pedazo de queso, un pan duro, todo está en descomposición pero por ejemplo podemos hacer un jugo, el que no llora no mama”, comentó.

Las personas que permanecen en el hospedaje con él no pudieron retornar en algún vuelo de ayuda humanitaria. Deberán esperar hasta el 26 de abril, cuando culmine el estado de emergencia, para retornar a la capital.

“Por aquí no pasa nadie, ¿quién nos va a ayudar? Pero estoy seguro de que superaremos todo esto, nosotros volveremos a trabajar y le pagaremos todo a la señora del hostal”, dijo.