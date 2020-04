Cruz Roja impulsa línea gratuita para orientar sobre la COVID-19

Debido al estado de emergencia establecido por la pandemia del coronavirus, la Federación Internacional de la Cruz Roja habilitó para el Perú una línea de WhatsApp en la que proporcionarán información y orientación a los ciudadanos de manera más rápida y gratuita.

Así la población podrá enviar un mensaje de texto o de voz al número ‪+51 953 746 543 o a través del siguiente enlace ‪https://bit.ly/LineaCRojaPe, que también puede ser compartido por las redes sociales. Mediante de este medio, las personas serán dirigidas automáticamente a iniciar una conversación con la Cruz Roja desde su computadora o teléfono.

"Hoy con el aumento de casos se necesita apoyo sobre cómo prevenir y contener el virus, especialmente debido a la gran cantidad de rumores y comunicación errónea que circulan en las redes sociales, una de las principales fuentes utilizadas por las personas para obtener información”, explica Melissa Monzón, oficial de comunicación para los países andinos de la Federación Internacional de la Cruz Roja.

Atención ⚠️

Desde La Federacion Internacional de la Cruz Roja se ha habilitado una línea de WhatsApp para proporcionar información y orientación sobre COVID-19 en Perú. La línea cuenta con el apoyo de profesionales… https://t.co/WTtiE9U4ZL — Cruz Roja Peruana (@CruzRojaPeru) March 24, 2020

Cabe mencionar que si el usuario no cuenta con saldo para tráfico de datos, se le podrá atender vía SMS. Por el momento no está activada la opción de llamadas. Asimismo, esta línea de ayuda de la Federación Internacional de la Cruz Roja está habilitada todos los días de 8.00 a. m. a 6.00 p. m.

La línea cuenta con el apoyo de profesionales de la salud que pueden proporcionar información veraz a tiempo real sobre la enfermedad o la transmisión de la COVID-19 y las medidas de prevención, así como aclarar rumores y terminar con cierta desinformación. Además, la línea busca orientar y salvaguardar la integridad de todo aquel potencial contagiado que presente alguno de los síntomas.

“Esto no solo ayuda a las personas a obtener orientación en caso de que necesiten iniciar el proceso para la toma de pruebas, sino que también ayuda a que quienes no tienen síntomas de COVID-19 puedan identificar los próximos pasos más adecuados en su caso, y de esta manera no sobrecargar la línea nacional 113”, completa Melissa Monzón.

La línea ya se encuentra activa. De hecho, durante su primera semana ha recibido una gran cantidad de llamadas y mensajes. En base al análisis tomado hasta ahora, se resalta que los ciudadanos han consultado bastante sobre las medidas de prevención, síntomas y cómo enfrentar las extensiones de cuarentena.