Cajamarca: madre se moviliza en caballo por tres horas para comprar en el mercado

Una madre identificada como María Silva Fernández se moviliza durante tres horas por medio un caballo para comprar productos de primera necesidad en el mercado de la ciudad de Chota, en la región de Cajamarca. Ella, junto al cuadrúpedo, se traslada desde el poblado de Chames, debido a la ausencia del transporte público a causa del aislamiento social obligatorio.

La mujer radica en Lima; sin embargo, por la cuarentena nacional decretada por el Gobierno, ella decidió quedarse en Cajamarca para ayudar a sus padres a afrontar esta situación de estado de emergencia por coronavirus.

“En tres horas lo he hecho. Al caballo no le he hecho correr. No hay vehículo, no hay moto, igual como han puesto para salir lunes a lo varones y martes a las mujeres, no hay de otra. Es el único recurso que tenemos para llegar acá”, dijo la mujer para América.

La mujer resaltó que por el momento es la única manera de ir hasta el mercado desde el poblado. “He venido a comprar algunas frutas, y cosas que faltan en el campo”, manifestó.

Además, ella no es la única persona que se moviliza de esa manera, ya que hay otros hombres que también transportan sus mulas para llevar varios productos en las comunidades. Cientos de ciudadanos buscan la manera de trasladarse hacia los centros de abastecimiento por la falta de autos.

Hasta el momento, según las medidas anunciadas por el Ejecutivo, la cuarentena nacional se extendería hasta el domingo 26 de abril. Además, el Gobierno anuló la restricción por género a partir del sábado 11 de abril.