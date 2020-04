La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Cusco informó que la cantidad de contagiados por coronavirus subió a 62, tres más que el reporte anterior publicado el miércoles.

Asimismo, hay tres pacientes no críticos hospitalizados en la sala COVID-19 del hospital Regional. En tanto, no hay ningún paciente internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Contingencia - Antonio Lorena. Al menos, a 679 personas les descartaron el virus y no hay ninguna muestra pendiente de resultado.

En el Laboratorio de Referencia de la región Cusco se han procesado 741 muestras de laboratorio, entre Pruebas Moleculares (PCR) y Pruebas Rápidas.

“Los últimos casos presentados en la ciudad del Cusco corresponden en gran medida a residentes cusqueños relacionados a casos importados y previamente confirmados, lo que indica que estamos en transición a Fase 3, de transmisión comunitaria de la pandemia de COVID-19”, refiere el comunicado de Diresa.

En ese sentido, las autoridades sanitarias piden a la ciudadanía que cumplan las medidas de aislamiento social obligatorio y las acciones de prevención y control como si estuviésemos en el peor de los escenarios de la pandemia. “Solo así podremos disminuir la velocidad de transmisión de la enfermedad, los casos complicados y la probabilidad de muerte”, advierte.