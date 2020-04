Coronavirus: Cuando la emergencia no es atendida y el paciente muere en casa [INFORME]

Las personas que dan positivo al COVID-19 y presenten sintomatología leve deben permanecen aisladas en sus casas; sin embargo, el monitoreo médico es clave para establecer la evolución de su estado de salud. Cuando este no se realiza de manera conveniente las consecuencias pueden ser lamentables.

Con más de 300 casos y decenas de fallecidos, la región Lambayeque se ha convertido en uno de los lugares más afectados por el coronavirus en el país. De acuerdo a los casos presentados hasta ahora, tres de los fallecidos murieron en sus casas –según versiones de los familiares- sin tener un monitoreo adecuado por parte de las autoridades y nunca fueron hospitalizados.

En casa, allí donde no hay protocolos de bioseguridad y la desesperación desborda alrededor de un paciente con fiebre y problemas respiratorios se requiere atención urgente, pero cuando los familiares llaman a los números de emergencia, la respuesta tarda demasiado o simplemente nunca se brinda.

Casos 1: Pueblo Joven Túpac Amaru

Una niña de once años clamaba ayuda a través de un vídeo colgado en redes sociales, pidiendo que las autoridades de Salud recojan el cuerpo de su madre, quien había muerto de coronavirus en el pueblo joven Túpac Amaru de Chiclayo. Días atrás la señora fue sometida a la prueba rápida y el resultado fue positivo, pero según la denuncia pública, no llevó un monitoreo adecuado y pese a las constantes llamadas a los números de emergencia, la respuesta no llegó.

Caso 2: Tumán

Al igual que en el caso anterior, los números de emergencia no solucionaban el problema y en Tumán un hombre de 50 años había fallecido con síntomas de coronavirus, los resultados de la prueba demoraron cinco días en conocerse, cuando este ya había fallecido. Según la versión del alcalde de Tumán, Ruperto Ipanaqué Zapata, el monitoreo no se realizó de manera conveniente, pues el paciente no fue hospitalizado y por si fuera poco, su cadáver estuvo más de 24 horas en su casa sin que las autoridades apliquen el protocolo de manejo de cadáveres para casos COVID-19.

Ante esto, la autoridad del distrito lanzó ante los medios de comunicación una exhortación a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) para que realice un real monitoreo a los casos que se presentan.

Caso 3: Ciudad Eten

Uno de los primeros casos de coronavirus en Lambayeque fue el de una paciente del distrito de Ciudad Eten. Fue una situación similar al caso de Tumán, pues según refiere el consejero regional, Antonio Sánchez Chacón, la paciente tenía síntomas de la enfermedad, pero es diagnosticada después de su deceso. Aquí tampoco hubo correcto monitoreo de su situación de Salud, ya que requería hospitalización, lo cual nunca se dio.

¿Qué está fallando?

Para el consejero regional, Antonio Sánchez Chacón, es evidente que en la región Lambayeque no hay una articulación de la emergencia con los sectores que deberían estar involucrados, tanto a nivel presupuestal como en la planificación y ejecución de acciones. Según considera, culminado este periodo de emergencia, debe haber responsables legales.

El representante de la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo, precisa que la cremación de un cadáver demora seis horas y en Chiclayo hay pocos crematorios. Por ello, de acuerdo al protocolo de manejo de cadáveres la inhumación, también es una alternativa válida para la sepultura de fallecidos por COVID-19, sobre todo ante el incremento de fallecidos.

El alcalde de Tumán, Ruperto Ipanaqué Zapata, considera que ante la falta de monitoreo por parte de las autoridades de turno, se requiere la intervención del Ministerio Público, pues señala que el riesgo de morir en casa por coronavirus se mantiene si es que no hay la atención debida a los pacientes.

Llamado de alerta

En marzo, una mujer salió a las calles de José Leonardo Ortiz a pedir ayuda para ser sometida a la prueba de coronavirus, pues sus llamadas a la línea de emergencia nunca tuvieron respuesta.

Finalmente, fue sometida a la prueba gracias a la intervención de la Policía Nacional, que alertó del hecho.