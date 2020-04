Arequipa tiene 80 mil 791 beneficiados con bono independiente.

Cientos de hogares arequipeños resultaron beneficiados con el bono independiente de 380 soles oficializado por el Ejecutivo. Esta medida busca apoyar a los trabajadores independientes que resultaron afectados severamente por la cuarentena.

Doris Moya, jefa del programa Trabaja Perú en Arequipa, informó que en la región son 80 mil 791 hogares los beneficiados con el bono independiente. El presupuesto asignado comprende 30 millones 700 mil 580 soles y puede ser cobrado a través de las agencias del Banco de la Nación.

Los requisitos para calificar en este bono consiste en que los hogares no recibieron otro beneficio o bono pecuniario del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Así también, que no tengan tener ninguna relación de trabajo en el sector privado y público, su ingreso mensual no ascienda a los S/ 1100 mensuales. Tampoco deben tener una línea de crédito mayor a los S/ 2000 y su factura de electricidad no debe superar los S/ 56 mensuales.

La especialista señaló que varios usuarios tuvieron dificultades para ingresar a la plataforma y exhortó a la población a mantener la calma. Recomendó a los beneficiados completar el formato con sus datos personales cuando se encuentren en la cola del banco o el cajero multired. Esto debido a que se genera una clave que tiene una vigencia de 10 minutos para cobrar dicho bono.

A nivel nacional cerca de 780 mil familias de trabajadores independientes resultaron beneficiados con este bono. Además, el presidente Martín Vizcarra anunció este viernes que el subsidio se incrementó a S/ 760 ante la ampliación del estado de emergencia.