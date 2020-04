Arequipa: Recibos de agua de Sedapar podrán pagarse hasta en 24 meses 

El Decreto de Urgencia 036 - 2020 señala mejoras en la facturación del servicio de agua durante el estado de emergencia. Esta se realizará en base al consumo del usuario. Los interesados en este beneficio pueden solicitar períodos de fraccionamiento diferentes a Sedapar y a cualquier otra EPS, según su conveniencia. No debe superar los 24 meses.

De acuerdo a Sedapar, los fraccionamientos no considerarán recibos vencidos. Eso quiere decir que no se aplicarán intereses moratorios o compensatorios. La EPS se encargará de verificar que el recibo de los beneficiarios no supere los 50 metros cúbicos mensuales.

Así también, Sedapar deberá encargarse de repartir agua potable mediante cisternas y de forma gratuita a aquellas zonas que no cuenten con este servicio.

De otro lado, también se suspende por cinco meses el pago que realizaban las empresas a la Sunnas referido al fondo de inversiones. Dicha entidad se encargará de fiscalizar que el uso del fondo sea destinado para los fines correspondientes.