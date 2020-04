Familiares del obrero muerto por COVID-19 en el distrito de azucarero de Tumán lanzaron un desesperado S.O.S., pues a un día de su decesos los deudos no han sido sometidos a ningún test de descarte de coronavirus, ni mucho menos les han permitido enterrarlo.

Rosa Santacruz Guzmán, reveló que ellos se han encontrado expuestos a esta enfermedad por casi cinco días y que pese a que han pedido les brinden ayuda, los especialistas del Ministerio de Salud hasta el momento no les han brindado ayuda. “Nosotros tenemos miedo por lo que estamos viviendo. Cualquiera de nosotros puede estar contagiado y hasta el momento nadie nos lanza un salvavidas, creo que van a esperar que muramos para que recién nos hagan caso”, señaló.

En riesgo

Reveló que en su casa del block-7 de la excooperativa azucarera viven once personas de las cuales cuatro son niños, que están expuestos al coronavirus. “Lo peor de todo es que estamos conviviendo con el cuerpo el que no podemos enterrar”, contó.

Refirió que los especialista del MINSA y de la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque no han cumplido con los protocolos de bioseguridad y no han retirado el cuerpo para que sea cremado como lo dictan las medidas sanitarias.

No lo pueden sepultar

“Se contactaron con una funeraria y les dijeron que ellos se encarguen de manipular el cuerpo y meterlo en el féretro para que sea enterrado. Hemos hablado con los encargados del cementerio para acordar una hora para sepultarlo, pero nos han dicho que no lo podemos enterrar. Nosotros no tenemos dinero para cremar los restos, y ya no sabemos qué hacer”, acotó.

Hizo un llamado a las autoridades sanitarias a fin que les brinden el apoyo que requieren, así como sean sometidos a las pruebas de descarte del coronavirus para saber a que atenernos.