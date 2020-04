Semana Santa: por primera vez una mujer pronunciará el Sermón de las Siete Palabras en Perú

Por primera vez una mujer pronunciará el Sermón de las Siete Palabras en nuestro país. Este es uno de los actos centrales de la Semana Santa, que se lleva a cabo el día viernes. El sacerdote Luis Sarmiento, vocero del Arzobispado de Lima, indicó que se desea resaltar el papel de la mujer en la Iglesia. El sermón, en el que participará la hermana Carmen Toledano, será televisado desde la Iglesia Nazarenas.

‘‘Esta es una oportunidad para replantear que si bien se ha dejado que el sermón lo hagan los sacerdotes, también lo ha podido ver una mujer’’, expresó el religioso en diálogo con La República. Asimismo, agregó que se desea reflexionar sobre el rol de la mujer en la Iglesia Católica.

El sacerdote Sarmiento indicó además que se busca ‘‘hacer entender a los demás que la mujer también tiene un papel importante en la Iglesia. Ahora con mayor razón’’.

¿Quiénes serán los predicadores del Sermón de las Siete Palabras?

- ‘‘Padre perdónalos porque no saben lo que hacen’’ (Lucas, 23:34). A cargo del Monseñor Octavio Casaverde, quien es Vicario General.

- ‘‘Hoy estarás conmigo en el paraíso’’ (Lucas, 23: 43). A cargo del padre Luis Sarmiento, Vicario Episcopal.

- ‘‘Mujer, ahí tienes a tu hijo. (…) Ahí tienes a tu madre” (Juan, 19: 26-27)’’. A cargo del padre Luigi Norabuena, Vicario Episcopal.

- ‘‘¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?’’ – “¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?” (Mateo, 27: 46 y Marcos, 15: 34) . A cargo de la hermana Carmen Toledano (Augustina, del Monasterio de la Encarnación).

- ‘‘Tengo sed’’ (Juan, 19: 28). A cargo del Monseños Guillermo Elias, Obispo Auxiliar de Lima.

- ‘‘Todo está consumado’’ (Juan, 19:20). A cargo de Juan Jose Salaverry, Vicario Episcopal para los religiosos y religiosas.

- ‘‘Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu’’ (Lucas, 23:46). A cargo del Monseñor Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el Perú.

Jueves Santo y COVID-19

La manera en la que se llevan a cabo las actividades de la Iglesia Católica, sobre todo en Semana Santa, ha sido modificada, debido a la propagación del coronavirus, que hasta la fecha ha cobrado la vida de más de 90 000 personas en el mundo.

Tal ha sido el caso de la tradicional misa de Domingo de Ramos, la cual fue llevada a cabo a puerta cerrada. La ceremonia, que suele contar con la asistencia de cientos de fieles, fue transmitida por televisión.

En el caso de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, que será televisada desde las 7:00 p. m., también ha habido cambios. Esta ceremonia incluye el rito del lavatorio de pies que, debido a la situación que se vive, no se realizará en esta ocasión. ‘‘Tenemos que mantener una distancia y el lavado de pies no permite eso. Es una cercanía que por ahora no es posible tenerla’’, expresó el padre Sarmiento al respecto.

No obstante, añadió que sí es posible llevar a cabo otra acción que reemplace este rito. ‘‘En el fondo el significado de ese gesto es una invitación al servicio. Cristo entrega su vida y les dice a los discípulos ‘yo les lavo los pies, les sirvo a ustedes. Yo los amo y ustedes deben amar a los demás de la misma manera’ ’’, explicó.

‘‘Lo que sí pensaba hacer, por ejemplo yo, es de repente una mención a las personas que están al servicio en la primera línea de esta cuarentena, las que están entregando su vida, un servicio de entrega total’’, comentó el también vocero del Arzobispado de Lima, haciendo referencia a los médicos, policías, así como militares. Sin embargo, aseguró que esto dependerá de la parroquia.

Respecto a la tradición de los fieles de recorrer las siete iglesias, el sacerdote señaló que, debido a que en estos momentos es imposible hacerlo, puede más bien ser un momento para que la familia se reúna a orar, meditar el evangelio del día o ‘‘algún texto donde se vea planteado el amor de Cristo a la humanidad dando la vida’’.

‘‘El hecho de que las familias se reúnan para reflexionar un texto, para que compartan y para que después hagan una petición espontánea puede ser una oportunidad en la que se unan y también otra manera de acompañar este momento’’, finalizó.