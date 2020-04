Lambayeque: Denuncian que Geresa no se hace cargo de fallecido por COVID-19 en Tumán

El alcalde de Tumán, Ruperto Ipanaqué Zapata, denunció que la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque, no está cumpliendo con los protocolos de monitoreo de pacientes infectados por COVID-19, así como manejo de cadáveres, por tanto exhortará a los funcionarios para que cumplan y no descarta iniciar una acción legal.

Señaló que en el caso de una persona recientemente fallecida en su distrito ha existido demora de cinco días para conocerse el resultado, el cual llegó cuando ya se había producido su deceso.

En este sentido, dijo que los protocolos de manejo de cadáveres tampoco se cumplen, pues siendo la Gerencia Regional de Salud (Geresa) la institución encargada de esta emergencia no se ha dado un tratamiento debido y los familiares no saben qué hacer con el cuerpo.

“Yo quiero hacer una denuncia pública porque no están cumpliendo sus funciones. El vecino de Tumán ha fallecido y no han estado pendiente, no se ha hecho un monitoreo de su salud. Hemos tenido que llamar muchísimas veces para que nos contesten el teléfono y nos ofrecieron traer el equipo para cremarlo, pero hasta el día de ayer llegaron con una ambulancia y dijeron que no podían embalsamar el cadáver y querían que los mismos familiares lo hagan”, señaló la autoridad distrital.

“Es una total irresponsabilidad de parte de Geresa. Voy a exhortar con documento para que cumplan con el protocolo, sino tendré que hacer una denuncia fiscal”, agregó el burgomaestre.

Se conoció que el cadáver se encuentra aún en la casa donde falleció a la espera de la llegada del personal especializado para el recojo respectivo.