Cuarentena: Aglomeración en mercados de Arequipa sigue pese a restricciones

Mónica Cuti

Las restricciones de circulación por género se dieron hace una semana, sin embargo, los principales centros de abasto continúan abarrotados. El peligro de contagio del nuevo coronavirus es latente.

Ayer las colas para la compra de productos hidrobiológicos en el Terminal Pesquero de Río Seco, en Cerro Colorado, eran tan largas que salían del establecimiento hasta la calle. Si bien en el ingreso a la plataforma comercial había personal del Ejército que realizaba el control, al interior imperaba el desorden. Las compras se daban para adquirir insumos, ya que el Jueves y Viernes Santo los mercados no abrirán y nadie puede circular.

Representantes del establecimiento indicaron que el ingreso sería por grupos de 30 personas, pero no se respetó.

La representante del mercado, Sonia Medina, señaló que no había mucha población, por lo que no controlaron la cantidad de personas al interior del mercado, pero lo cierto es que no se respetó el metro de distancia entre ciudadanos.

En la avenida Aviación de Cerro Colorado, algunos comerciantes informales se instalaron y vendieron desde mascarillas hasta fruta.

La población fue a Río Seco pese a que se cerró el paso de vehículos desde el cruce de la vía que va al aeropuerto.

Similar realidad

En mercados como El Palomar, administrado por la comuna provincial, también se vio gran cantidad de compradores. En la Plataforma comercial Avelino Cáceres, del distrito de Bustamente y Rivero, el panorama fue similar, la comuna indicó que se disminuyó el horario de atención y que la Policía se encarga de controlar el ingreso.

La fiscal de Prevención del Delito, Esther de Amat, realizó a la fecha dos exhortaciones a las comunas distritales para que se eviten las aglomeraciones.

Precios se incrementaron hasta en S/3

Los precios de los productos en los mercados pesqueros se incrementaron. La mañana de ayer se distribuyeron 50 toneladas de bonito a los mercados zonales, y en Río Seco se vendió casi media tonelada de productos. Hasta el martes un kilo de bonito estaba S/2.50 pero ayer subió a S/5.00.

Los compradores cuestionaron el alza en el precio de los productos.