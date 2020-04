Pensaba que lo había visto todo pero no es así. Creía que la degradación humana no existía en el Perú, pero qué equivocado estaba. Durante todo el día, incluso hace unas horas, familiares del obrero tumaneño muerto por COVID-19, intentaban despedirlo con la mayor dignidad que les fuere posible, pero no lo lograron.

No pudo ser más denigrante. El cuerpo fue retirado como si fuera cualquier bulto. Sin respeto por sus restos, ni mucho menos por sus deudos. Llegaron unos funerarios hasta el block-7 a bordo de una mototaxi llevando un féretro. Protegidos de pies a cabeza ingresaron al inmueble y después de unos minutos salieron cargando el ataúd y lo colocaron en la parte trasera del trimóvil.

A bordo de una mototaxi los restos fueron llevados, en un primer momento, a un camposanto.

No hubo entierro

Inmediatamente emprendieron viaje hasta donde se suponía sería su último descanso, pero no fue así. Cuando llegaron a la zona asignada se encontraron con una turba que ya había sido alertada por los enterradores de lo que iba a suceder. “Imposible”, dijo uno de los vecinos que reunió al resto de moradores de la zona y bloquearon la vía, impidiendo de esa manera que la mototaxi con el féretro pueda llegar a su destino.

Esto obligó a los enterradores y funerarios a dar media vuelta y regresar hasta el block-7 en donde, sencillamente, decidieron dejar el ataúd en la puerta de la vivienda y luego se retiraron. La incomodidad de los vecinos no se hizo esperar, y provocó la reacción violenta de algunos pobladores.

Al no poder enterrarlo lo dejaron nuevamente en la puerta de su casa en el block-7.

Protesta en comisaría

Esto motivó que los deudos se dirijan a la Comisaría PNP de Tumán en donde protestaron y demandaron la intervención de la Policía, pues los restos por cuestión sanitaria debía ser enterrado. Trascendió que el comisario de la zona pidió el auxilio de personal del Ejército Peruano con los que se dirigieron al block-7 y recogieron el féretro y lo llevaron al camposanto.

Allí, informaron vecinos de Tumán, eran esperados por una turba decidida a evitar las exequias, por lo que trataron por todos los medios, evitar el entierro.

La protesta de los vecinos no se hizo esperar e impidieron el entierro.

Por la noche llegó una carroza, la que fuertemente custodiada por la Policía emprendió viaje hasta una zona desconocida en donde finalmente, el hombre encontraría paz.