Piden ayuda para adulta mayor con parkinson que no es beneficiaria de Pensión 65 ni del bono

María Ester, de 65 años, vive sola en una casa de San Juan de Lurigancho que podría ser rehabitada por su dueña en cualquier momento. Ella sufre parkinson y no puede caminar, por lo que requiere de la atención de otras personas. Sin embargo, sus hijos se niegan a ayudarla durante el estado de emergencia dispuesta por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus.

Una de sus vecinas le comparte energía eléctrica y otra le brinda comida. Pero afirman que María Ester requiere más atenciones. En ese sentido, pidieron que la registren como beneficiaria de Pensión 65, pues no calificó para recibir el bono de S/380.

“La señora María Ester se encuentra hace tiempo postrada en cama. Ella está delicada de salud. Sufre de parkinson. A raíz de una caía ella ya no se ha podido levantar. La vecina Verónica y yo somos la que la vemos. Pero ella tiene muchas necesidades. No percibe la Pensión 65, no ha sido acreedora del bono. Necesita silla de ruedas, colchón y cama", comentó una de las personas que la ayuda a RTV.

Tras encontrar a sus hijos en redes sociales, esta vecina les pidió que ayuden a su madre, pero estos le respondieron que no quieren saber de ella y la bloquearon. “Ni preguntaron cómo está. Les insistí, pero no me contestaron”, contó.

Desde que inició la cuarentena, María Ester vive de las donaciones que le regalaron personas de otros distritos. “Pero eso en cualquier momento se acaba”, dijo su vecina.

“La casita era de su exnuera que vivía acá. Se fue diciendo de que en cualquier momento se va a llevar la casa. O sea, la abuelita quedaría a la intemperie”, añadió.