Por: Milagros Berríos Liliana Rojas

A pocos días de que se termine la cuarentena nacional, el presidente Martín Vizcarra anunció la ampliación de la medida para enfrentar el avance del Covid-19. Eso quiere decir que los peruanos aún deberán permanecer en sus viviendas y solo salir para emergencias médicas o la compra de productos de primera necesidad (alimentos y medicinas) durante las próximas dos semanas hasta el domingo 26 de abril.

Esta medida, aplicada por segunda vez durante el estado de emergencia nacional, se toma luego de que el Gobierno recogiera la opinión del Consejo de Estado -integrado por el Congreso, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Contraloría, Defensoría del Pueblo-; así como de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.

“En solo dos días hay 40 mil personas muestreadas. Tenemos información más amplia que indica cómo va la evolución de la enfermedad. Con toda la evidencia científica y cambio de opiniones con instituciones nacionales, regionales y el Colegio Médico del Perú (CMP), se hace imprescindible tener que extender el estado de emergencia por dos semanas. Queremos que el esfuerzo que hagamos vaya dirigido a minimizar los graves efectos de esta enfermedad”, refirió ayer en su habitual mensaje a la nación. Él también aclaró que en este periodo los únicos días de inamovilidad social obligatoria serán los domingos. “De lunes a sábado se permitirá la salida de personas autorizadas, de manera indistinta, hombre o mujer, para compra de alimentos”.

La decisión, además, llega cuando la cifra de infectados alcanza los 4.323 a nivel nacional de un total de 39.599 pruebas moleculares y rápidas aplicadas, según informó el Ministerio de Salud (Minsa) hasta ayer al mediodía. Esto representa un incremento de 1.388 casos en relación con el día anterior.

A esto se suma la lamentable cifra de 121 fallecidos a causa de la infección por Covid-19.

“Hay un incremento significativo (de casos) que duplica la cantidad de personas muestreadas, y vamos a ir incrementado porque eso es lo que indican especialistas: En la medida que la muestra sea más grande vamos a tener más ubicado al virus y sabremos cómo se desplaza para combatirlo”, señaló Vizcarra.

Respaldo de médicos

Horas antes, el Colegio Médico del Perú (CMP) se había manifestado a favor de la ampliación de la cuarentena durante todo el mes de abril y de la adopción de medidas más incisivas como la ampliación de toque de queda a nivel nacional y su cumplimiento con el apoyo de fuerzas armadas, policía, gobiernos regionales y municipalidades.

“Le hicimos el pedido al presidente. La curva de casos estaba incompleta y ahora la han sincerado. Tenemos cifras más reales y ahora se sabe cuántos ventiladores o equipos requeriremos”, precisó el vicedecano del CMP, Ciro Maguiña, quien días atrás ya había planteado la prórroga de esta medida.

Para el CMP, esta extensión también era necesaria ya que en varias regiones el control de las autoridades había sido difícil y en otro sector el acatamiento no había sido el esperado.

Hay que recordar que, hasta el momento, se reportan más de 53 mil personas detenidas por incumplir la cuarentena.

En ese sentido, plantean adelantar el inicio del toque de queda, la reingeniería para las restricciones en mercados; así como la implementación de cercos epidemiológicos en casos como Puno, donde se acaba de conocer el primer contagio. “Todavía estamos en pleno crecimiento de casos. Esto aún no alcanza su pico máximo. Vendrá en estas semanas, probablemente a fines de abril”, refirió el médico infectólogo.

El CMP también pone como ejemplo a China, que logró controlar la epidemia tras 11 semanas de cuarentena estricta y su progresivo levantamiento.

Este no es el único caso, países como Corea de Sur y Taiwán la acataron más de dos meses; mientras que Italia va más de un mes con restricciones de movilización, primero localizadas, luego a nivel nacional.

Para el epidemiólogo Gabriel Carrasco-Escobar, la ampliación de la cuarentena resulta acertada y ahora, durante este periodo, se deberá afinar las estrategias para cuando se reduzcan los métodos de control.

“Se debe empezar por fortalecer el sistema de información. No se podrá adoptar ninguna estrategia si no tenemos un sistema de manejo de información multisectorial. Hay que llamar a distintos actores del Gobierno, incluso pensar en empresas de telefonía móvil que podrían brindar información sobre la movilidad de las personas (similar a los casos asiáticos)”, refirió el también investigador asociado de la Universidad Cayetano Heredia.

Bonos para todos

Durante su mensaje, el presidente Martín Vizcarra anunció que el Ejecutivo evaluará la aplicación de medidas sociales, como ajustes en las restricciones ante la aglomeración en mercados; y otras económicas a fin de reducir el impacto en la población.

Para el economista Armando Mendoza, al Gobierno no le quedaba otra salida que extender la cuarentena para contener el crecimiento de la curva de contagio del Covid-19 y evitar un eventual colapso del sistema de salud, que tiene serias deficiencias.

Consideró que las formas de entrega de dinero para sobrevivir durante la inmovilización social no funcionan, porque muchas familias están quedando fuera de los bonos y de las canastas y, al no tener que comer, salen a las calles a buscar recursos. Además, sostuvo que muchos que no eran pobres ahora lo son porque no tienen trabajo ni efectivo para comprar alimentos.

Por eso, Mendoza propone una política de entrega de recursos económicos a todas las familias, sin discriminación, y que esta sea registrada con el DNI y que después se vea cómo el beneficiario los devuelve, si así lo pide el Gobierno. “En estos momentos no se puede decir quiénes son pobres ni quiénes no lo son. El panorama es distinto a febrero. Muchos que tenían recursos ahora no los tienen. Lo importante es que la gente tenga qué comer y no abandone el aislamiento por motivos económicos”.

Más de 40 mil pruebas

En otro momento, el Presidente reiteró que los casos de Covid-19 seguirán aumentando dado el incremento de pruebas.

Del los 4.342 pacientes contagiados por coronavirus, 113 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica, según el Minsa.

La mayoría está en Lima (3.016), Callao (320), Loreto (290) y Lambayeque (246). Además, en el reporte de ayer, se incorporó Amazonas con 11 casos.

Por otro lado, están los que superaron la enfermedad. Se trata de 1.333 personas que cumplieron con el aislamiento domiciliario y ya tienen el alta médica.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que a la fecha el número de pruebas que permitan identificar estos casos supera las 40 mil y que solo entre el último martes y el miércoles se ha aumentado 8 mil pruebas, entre moleculares y rápidas. “Antes se hacía 500 pruebas diarias, exclusivamente moleculares.

Esto ha ido subiendo. Nuestro objetivo es tener un mapa completo de cómo evoluciona la epidemia en el país y hacer 12 mil pruebas diarias, ya sean combinadas, dependiendo de la región”, dijo. Esto, según dijo, dependerá de la densidad poblacional y la presencia de casos positivos. Así, Lima, que tiene el 70% de contagiados y tiene un tercio de la población, tendrá el mayor número. “Será importante para decisiones poscuarentena... Se focalizará los distritos donde permanece el virus”, señaló.

También informó que en las regiones de Tumbes, Arequipa y Loreto ya se viene instalando el Comando Operativo Covid-19.

Este es el panorama tras el anuncio de la ampliación de la cuarentena, la cual habría recibido el apoyo de todo el Consejo del Estado y cuya nueva extensión, antes del 26 de abril, no ha sido descartada por fuentes de estas instituciones.

Continúa la aglomeración en mercados

- “Quiero manifestar que ayer (martes) se han detenido a poco más de mil personas”, dijo el presidente Vizcarra, quien agregó que esta cifra está disminuyendo, pues en días pasados se registraron entre 2.600 y 3.000 detenidos al día.

- Pese a tener un menor número de detenciones, ayer -día en que solo se permitió la movilización de hombres- se observaron largas colas en diversos mercados e incluso presencia de mujeres. Esto ocurrió en el terminal pesquero de Villa María del Triunfo.

- Según primeras informaciones, al día 24 de la cuarentena se detuvo a 120 mujeres en los mercados de Villa El Salvador, Puente Piedra y Santa Rosa. En el caso de hombres, el día martes, 50 fueron detenidos por el mercado de Caquetá.

Claves

- Semanal. Desde ahora el presidente sostendrá reuniones semanales con el Consejo de Estado.

- Acción. El ministro de Defensa, Walter Martos, informó que se evalúa aplicar talleres en comisarías para quienes incumplan la medida.