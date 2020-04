Mujer con parálisis cerebral accede a bono S/380, pero su esposo no puede cobrar por ella

Salió beneficiada con el Bono S/380, pero no ha podido cobrar el subsidio otorgado por el Estado debido a los requisitos engorrosos. Así lo denunció el esposo de una ciudadana que padece de daño cerebral severo tras haber contraído el síndrome de Guillain-Barré.

Según comentó Carlos Escate, debido al delicado estado de salud que afronta su esposa, el cobro presencial en una agencia bancaria le es imposible. No obstante, no pudieron retirar el monto el pasado 26 de marzo debido a que estaba estipulado que ella tenía que ir al banco.

“No le han permitido cobrar el bono porque ella no ha ido personalmente, que sale a su nombre. No me dejaron ingresar. Me atendió un personal del Midis y me dijo que como el caso de ella había muchos y que, en máximo, 48 horas nos iban a reprogramar, y evaluar como iba a ser el cobro”, denunció en diálogo con América TV.

Escate explicó que este subsidio sirve para cubrir parte de los gastos médicos que su mujer requiere por su enfermedad. Por ello envió varios correos al Ministerio de Desarrollo (Midis). Sin embargo, no encontró respuesta oportuna.

“Durante el tratamiento sufrió un parorespiratorio que la condujo a un paro inducido, del cual no ha podido reaccionar como hemos querido nosotros. Hasta el momento, ella se encuentra con daño cerebral severo, inmovilizada. Los gastos de su tratamiento son diarios”, mencionó.

Horas más tarde el Midis informó que se inició la reasignación del cobro del bono a otro miembro del hogar de los ciudadanos que no puedan acudir a cobrar el subsidio.