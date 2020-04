Alcalde fue encarado por supuesta sobrevalorización de canastas

Coronavirus en el Perú | Acompañados de las rondas campesinas. Un grupo de vecinos del caserío Los Ranchos en Canchaque, en Piura; confrontó al alcalde distrital, Aldo Erick Álvarez Ocaña, por una presunta sobrevalorización de las canastas de víveres que se vienen entregando a las familias vulnerables como parte de las acciones del Gobierno ante el avance del COVID-19.

Según se aprecia en el vídeo que circula por las redes sociales, los ronderos y vecinos, tomaron una de las canastas. Y de inmediato, empezaron a cuestionar el contenido y precio de cada producto.

Cuestionaron donativo

En el material audiovisual, se ve que los presentes aseguraban que el donativo tenía un precio de 76 soles, y no de 92 soles como lo habrían considerado los trabajadores municipales.

Minutos más adelante uno de los vecinos tomo la palabra y con uno de los productos en mano dijo: “Señor alcalde, aquí no hay 92 soles. Le están robando al pueblo y están mintiendo. Yo voy al mercado y la tienda, aquí no hay esa cantidad y sé que esto no cuesta lo que usted dice”.

Por su parte, el alcalde de Canchaque, Aldo Álvarez Ocaña, responsabilizó a la jefa de Logística de la municipalidad, Lorena Palacios, encargada de las compras.

Todos los municipios

Como se sabe, para enfrentar este periodo de emergencia, el presidente de la República, Martín Vizcarra, ordenó la transferencia de 213 millones de soles a todas las municipalidades del país. Para que compren y entreguen productos de primera necesidad a hogares en situación vulnerable ante el coronavirus.