PNP lloró pidiendo que coronavirus no avance y por sus compañeros [VIDEO]

Coronavirus en Perú | Mientras mucha gente no comprende y desacata el aislamiento social obligatorio y el toque de queda ante el avance del COVID-19, un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) lloró pidiendo que la población no salga de sus casas, por sus compañeros y porque la pandemia mundial no avance en el mundo ni en el norte peruano.

El vídeo se hizo viral en las redes sociales, y se escucha las conmovedoras palabras entre lágrimas que brinda un oficial PNP frente a sus compañeros, quienes levantan la mano derecha. Esto, antes de salir a los operativos de toque de queda.

Conmovedoras palabras

“Padre todo poderoso, señor. Te lo suplico, padre santo, ten misericordia de nosotros. Muchas muertes, señor. Solo tú, Dios mío puedes parar esto. No nos sueltes de la mano, cuida a todos nuestros oficiales”, se le escucha decir al agente.

Primera línea de batalla

Las reacciones no se han hecho esperar y entre ellas se destacó el trabajo de los efectivos policiales, quienes están en primera línea de batalla ante la pandemia del coronavirus.

Minutos más adelante del registro, el efectivo PNP también señaló entre lágrimas: “Pon sabiduría en sus corazones y en su mente. Y úsanos para el propósito de tu gloria”.

