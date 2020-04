Lambayeque: Crisis de coronavirus tendría responsables legales y no descartan pedido de vacancia

El ambiente político en la región Lambayeque está alcanzando niveles muy agudos en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus. Y es que ante la falta de liderazgo y el incremento de los casos de COVID-19 el consejero regional, Antonio Sanchez Chacón, dejó abierta la posibilidad de adoptar medidas legales contra los posibles responsables de esta crisis.

Explicó que si bien por ahora, a nivel de consejo no se ha tocado el tema de plantear la vacancia del gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, dejó en claro que luego de la emergencia tendrán que haber responsables de lo que hoy vive Lambayeque a consecuencia del coronavirus.

“En el caso de las tres primeras muertes que son relacionadas al sector salud, hubo una negligencia. La paciente de Ciudad Eten que al día siguiente sale con COVID-19, si ya estaba con síntomas y era una persona vulnerable, por qué no se le atendió debidamente. Se le dejó morir en su casa. ¿Qué falló allí?, los protocolos que el personal de salud no sabía, pero yo no voy contra el personal, sino contra los funcionarios que son los que deben implementar acciones”, enfatizó Antonio Sánchez.

El consejero siguió detallando los motivos que llevarían a las autoridades regionales a afrontar un proceso judicial y posteriormente vacancia o destitución del cargo.

“El Gobierno Nacional ha decretado que cada Gobierno Regional haga su Plan de Emergencia, pero el Gobierno Regional de Lambayeque no lo ha hecho. Ese solo hecho es una irresponsabilidad y tiene una repercusión legal porque ahora se está trabjando sin un horizonte, sin una guía”, manifestó.

Además siguió explicando más motivos: “El hecho de que no se haya activado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), que no se hayan hecho las modificaciones presupuestales. No sé si el gobernador regional, Anselmo Lozano, esta mal asesorado, pero si le piden un plan de accion, no tiene”, advirtió.

De acuerdo a la norma, la vacancia de un gobernador regional procede, entre otros motivos, si es que pesa sobre él sentencia condenatoria. Si Anselmo Lozano es denunciado, se harán las investigaciones y de existir responsabilidad legal, recién allí el Consejo Regional vería el tema de la vacancia.