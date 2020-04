Lambayeque: alcalde repartió canastas con su foto en Pítipo

Coronavirus en el Perú | El alcalde del distrito de Pítipo, provincia de Ferreñafe, región Lambayeque, Jean Pier Martinez Espichán, colocó su fotografía y un mensaje en las canastas de alimentos que se repartieron a las familias que acatan el aislamiento social obligatorio decretado por el Gobierno desde el pasado 15 de marzo ante el avance del COVID-19.

En las fotografías que circulan por las redes sociales, se aprecia un saco con la frase “Municipalidad de Pítipo, juntos saldremos adelante”. Y dentro de ella varios alimentos de primera necesidad acompañados de una tarjeta con la fotografía de la primera autoridad edil.

Retiraron tarjetas

En una comunicación con un medio de comunicación nacional, Martinez Espichán, dijo que lo ocurrido ha sido algo no premeditado, y que ya se ha realizado las coordinaciones para que no se sigan repartiendo más las tarjetas.

Explicó también que solo buscaron motivar a los pobladores para que cumplan las medidas impuestas por el gobierno como son el aislamiento social obligatorio y el toque de queda.

“Acepto. Definitivamente, ha sido un error, un exceso, no premeditado. Y ya he pedido que no se repartan más esas tarjetas. Para que no se entienda mal este mensaje. No se buscó llevar ningún mensaje político, sino un mensaje de aliento", puntualizó.