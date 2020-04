La ola de irresponsabilidad en Perú en torno al coronavirus no tiene cuando acabar. Un joven en Iquitos fue detenido por no acatar el toque de queda y pidió a los militares que le tiren un cocacho como ‘castigo’ para no ser trasladado a la Comisaría de Maynas.

Personal de las Fuerzas Armadas y Serenazgo de la Municipalidad distrital de Maynas realizaban su recorrido habitual por las calles de la jurisdicción, cuando encontraron a un joven comprando un mamey zapote para alimentarse en pleno toque de queda.

“Discúlpenme jefe, no va a volver a pasar”, suplicaba el ciudadano a los militares, para que no se lo lleven a la Comisaría por incumplir la inmovilización social obligatoria establecido por el Gobierno, que rige desde las 16:00 hasta las 05:00 horas del día siguiente.

Sin embargo, lo más insólito del video compartido en las redes sociales fue que el desesperado joven pidió a los militares que le “metan un cocacho por su irresponsabilidad y que no volverá a pasar”, mientras que al mismo tiempo llamaba a su mamá para que lo rescate.

Mira aquí el video viral:

Alertada por los gritos del muchacho, la madre se acerca a la escena y le recrimina a su hijo por su irresponsable acción: “a qué has salido, para qué comas mamey, tanta hambre has tenido”, a lo que este le responde: “mamita no tenemos nada para comer, aunque sea dos mamey”, concluyó.

El video fue compartido este martes 7 de abril en la página de Facebook “Selvático de a pie”, donde acumuló más de 100 000 reproducciones, 2128 compartidos y 703 comentarios.

“Me parece mal el haber salido, pero si el chico dice que no tuvieron qué comer y se fue a coger mamey, ya que la gran mayoría no se alimenta de una manera adecuada le hubieran tenido, al menos, compasión y dejarlo ir a su casa”, escribió un usuario.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) Loreto reportó 33 nuevos casos de coronavirus. Con este número, la cifra de contagiados alcanzó los 206 infectados con COVID-19 en la región selvática.