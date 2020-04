Gestante con coronavirus da a luz a bebé sano

Paz en medio de la tormenta. Una joven madre de familia que fue diagnosticada con coronavirus, dio a luz a su bebé en el Hospital III José Cayetano Heredia de EsSalud Piura. Ambos se encuentran fuera de peligro y con aislamiento domiciliario.

Según personal de salud, la madre de 26 años llegó el 20 de marzo al centro de salud con síntomas de COVID-19, por lo que fue hospitalizada y aislada. Tras realizarle la prueba y dar un resultado positivo, se le brindó tratamiento para estabilizarla y garantizar que su embarazo llegue a culminarse.

La gestante evolucionó favorablemente y el jueves 2 de abril pudo alumbrar a su pequeño hijo, quien nació sano y sin ninguna complicación.

“Agradezco mucho al personal de salud que me atendió. Fui testigo de su preocupación por mi caso, los veía trabajar sin descanso. Ellos arriesgan su vida por ayudar a los demás y eso merece ser reconocido”, expresó la mujer.

La joven contó que presentaba los síntomas de gripe, resfrío, dolor de garganta, pérdida del olfato y gusto.

“Mi esposo se contagió en una reunión con un familiar que vino del extranjero. Él no fue consciente que esa salida ponía en riesgo no solo su vida sino la de toda nuestra familia. No fuimos prevenidos y pusimos en peligro a nuestro hijo. Por eso les digo que deben tomar las cosas en serio. Esto no es un juego”, sostuvo.

La pareja recomendó a la población mostrar seriedad con la enfermedad y acatar las medidas de prevención para evitar que el virus siga propagándose.