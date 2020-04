Para seguir haciendo frente al coronavirus y con el fin de cumplir con su compromiso de garantizar el abastecimiento de los servicios de agua potable y saneamiento en 10 regiones del país, más de 1,600 trabajadores de 18 EPS y la unidad ejecutora Agua Tumbes, bajo administración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) laboran de manera ininterrumpida y suman esfuerzos, cada día, para cubrir las necesidades de la población.

Se logra mediante la producción de agua potable, a través del adecuado funcionamiento de 39 plantas de tratamiento, 16 galerías filtrantes, 56 pozos y 3 fuentes de aguas naturales, administradas por estas EPS y un monitoreo diario de la calidad del recurso, que distribuyen a más de cuatro (4) millones de pobladores de Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Lima, Ica, Moquegua, Pucallpa, San Martín y Loreto, abastecidos del servicio por la vía domiciliaria.

“Las EPS bajo administración del OTASS cuentan con personal que trabaja en turnos de día y noche para que no falte el agua potable ni decaiga la producción promedio mensual, como la que se registra en Chiclayo, que bordea los 4´758.955 m3 en EPSEL o las tres plantas de Sedaloreto, que cuentan con una producción de 3151.173 m3. Lo que estamos haciendo es garantizar el servicio para contribuir con la prevención de esta enfermedad, que se combate a través del lavado de manos por más de 20 segundos”, afirmó Oscar Pastor Paredes, director ejecutivo del organismo.

Reparto diario y gratuito

Dijo también que todas las empresas han implementado medidas destinadas a no dejar desabastecida a ninguna población, que van desde cumplir con un reparto diario y gratuito de agua potable a zonas vulnerables, que no pertenecen a la jurisdicción de las EPS hasta acompañar a los alcaldes en las jornadas de limpieza de sus ciudades.

“El personal trabaja atendiendo no solo la producción sino también el reparto gratuito de 38,185 m3 de agua potable hasta hoy, en zonas que no pertenecen a estas empresas pero que no deben quedar sin abastecimiento.

También se atienden emergencias y reportes diarios para la reparación y desatoro de tuberías de agua y desagüe, la reposición de tapas y trabajos con modernas maquinarias, minijets y camiones cisterna, puestas a disposición de los alcaldes para apoyar en la limpieza, con hipoclorito de sodio, de calles, avenidas y plazas, a fin de evitar la propagación del COVID 19”, puntualizó Pastor.