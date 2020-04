La esposa de un efectivo PNP que dio positivo a la prueba del coronavirus denunció que la institución policial no se preocupa por su estado y teme que su salud se agrave.

La mujer contó en comunicación con el programa Al Estilo Juliana que su esposo, de 27 años de edad, ingresó al Hospital de la Policía ayer 7 de abril luego de presentar síntomas respiratorios como fiebre, tos y malestar general. Previamente, le realizaron la realizaron la prueba del hisopado, la cual confirmó que era portador de la COVID-19.

Sin embargo, la joven asegura que los médicos han derivado al joven a la Sala de Emergencias, a pesar que existe el peligro de que él contagie a pacientes que padecen de otras enfermedades.

Ella denuncia que su esposo no recibe medicinas ni alimentación desde ayer en la noche. “¿Cómo es posible que lo tengan así?, ¿cómo la institución la ha abandonado de esa manera? A un enfermo se le tiene que alimentar. El doctor de emergencias dice que no tiene derecho a un pan porque no está internado”, dijo con la voz llorosa.

La mujer también denuncia que el Ministerio de Salud (Minsa) no se han comunicado para hacerle el descarte de COVID-19 a ella y a su hija de un año, quienes viven en un departamento alquilado junto al policía infectado.

“Llamamos al 113 y no nos responden. Los vecinos del departamento también llamaron. Me siento abandonada por el ministro de Salud, el ministro de Defensa y el presidente, que dicen tantas cosas en televisión, pero esa no es la realidad. No sé qué va a pasar con él ”, dijo la mujer, quien asegura que el estado de su esposo empeora cada vez más, a pesar de no presentar enfermedades previas.

El policía, quien labora en la USE (Unidad de Servicios Especiales) Centro, ha intentado comunicarse con sus superiores, sin embargo, tampoco recibe respuestas. Por eso ella pide la inmediata intervención del Ministerio del Interior.