Las familias peruanas gastan un promedio de 100 soles en las compras de alimentos que realizan en los mercados de Lima para mantenerse abastecidos durante la cuarentena declarada ante la propagación del coronavirus en el Perú.

Los productos que compran con este monto duran aproximadamente tres días, según señaló América Noticias. Estas familias están compuestas, en promedio, por seis miembros.

Una mujer que recibió el bono de 380 soles contó al medio señalado que ya utilizó todo el dinero del subsidio estatal. “Sí he cobrado, pero el 26 de marzo. Ya se me acabó el dinero en víveres. Me alcanzó para tres días", declaró la mujer, quien vive con seis personas más.

Los alimentos principales que compran las familias son las carnes, verduras y cereales. “Ya me gasté 100 soles solo en el arroz y el pollo”, señaló una mujer que realizaba las compras. Resaltó que, por lo menos, desembolsaría 100 soles más para terminar de abastecerse.

¿Qué es el bono de 380 soles?

El bono de 380 soles es un subsidio económico implementado por el Gobierno para las personas en estado de vulnerabilidad. La consigna es apoyarlos durante el estado de emergencia para que puedan abastecerse de productos de primera necesidad en un corto tiempo.

Puedes confirmar si eres o no beneficiario del subsidio estatal en la página web ‘Yo me quedo en casa’ del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Para realizar la consulta, solo debes ingresar tu número de DNI y fecha de nacimiento.