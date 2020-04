Coronavirus en el Perú | El coronavirus está dejando muchas muestras de empeño y creatividad en las regiones del norte. Y en esta oportunidad, una de ellas se registró en la región Tumbes, donde una ama de casa confeccionó su propia mascarilla y la lució por las calles y mercado, robando admiración y muchas felicitaciones por su singular forma de protegerse del COVID-19.

Según se supo, Cecibel Fernández Rocío, vive en el barrio San José, en la región Tumbes. Siempre hace manualidades, y realizó la mascarilla con materiales que le habían sobrado y se deberían desechar.

Máxima protección

La ingeniosa mujer, se robó todas las miradas de los tumbesinos, quienes le hacían el alto para tomarse fotos con ella. Y es que lo que más destacaba era que la mascarilla le cubría toda la cabeza.

“Como vivo al frente de una comisaría y veo que llevan bastantes detenidos; inclusive extranjeros he buscado la forma de protegerme. Es la segunda vez que salgo durante la cuarentena y los policías me preguntan dónde he comprado mi mascarilla”, relató.

Creatividad contagiosa

Otras amas de casa de Tumbes, resaltaron la pintoresca forma en que su vecina se protegía y dijeron que eso las motiva a realizar también sus propias mascarillas. “Realizaré mascarillas para todos mis familiares”, finalizó Cecibel Fernández.